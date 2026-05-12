Voici comment protéger votre emploi contre l'IA alors que Bill Gates affirme que seuls 3 survivront

Face à l’avènement de l’intelligence artificielle dans le monde professionnel, nombreux sont les employés à craindre d’être un jour remplacés par l’outil. Un expert de l’IA livre des conseils précieux pour survivre dans le milieu et protéger son emploi.

Il y a quelques semaines, Bill Gates lançait un vent de panique dans le monde professionnel en dévoilant les 3 seuls métiers qui survivront à l’intelligence artificielle. L’outil est désormais bien présent dans notre quotidien et bientôt, il sera inévitable. Dans certains secteurs, l’humain pourrait même devenir obsolète.

Rob Phelps, expert en carrière chez AI Jobs, a partagé quatre conseils pour aider à préserver son emploi malgré l’avènement de l’outil.

Familiarisez-vous avec l’IA

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Le premier conseil de Rob Phelps est de se familiariser avec l’IA. Puisqu’elle est vouée à prendre plus d’ampleur, autant s’en servir, de référence, avant que votre employeur ne le demande.

« Si vous attendez que votre employeur rende l'utilisation de l'IA obligatoire, vous êtes déjà en retard. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en programmation du jour au lendemain, mais acquérir des connaissances en IA – en prenant le temps d'apprendre comment les outils d'IA peuvent fonctionner dans votre domaine – vous permettra de commencer à les intégrer à votre flux de travail. »

De plus, en maniant l’IA, vous pouvez également prétendre à aider vos collègues à l’utiliser, vous plaçant ainsi comme un membre précieux de l’entreprise. En gros, anticipez et n’attendez pas qu’il soit trop tard. Essayez d’incorporer l’IA sur les plateformes que vous utilisez afin d’accélérer les tâches répétitives. De cette façon, vous avez plus de temps pour vous concentrer sur la créativité. En vous mettant à la page, vous pourrez progresser et vous serez difficilement remplaçable, selon l’expert.

L'humanité, votre meilleure arme

Vous pensez que vous ne pouvez pas concurrencer l’IA ? Détrompez-vous. Votre « meilleure défense » face à l’outil est votre humanité, précise Rob Phelps.

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« L’IA est rapide et efficace, mais elle ne sait pas comment motiver une équipe, comment analyser l’ambiance d’une réunion ou comment prendre en compte les considérations éthiques des plans à long terme », précise-t-il.

Par ailleurs, l’IA est incapable de faire preuve d’intelligence émotionnelle ou de négocier. Rob Phelps conseille donc de mettre en avant vos compétences relationnelles afin qu’elles soient visibles et que votre entreprise comprenne votre importance dans ce rôle.

Résolvez les problèmes que l’IA ne peut résoudre

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Aujourd’hui, l’IA peut réaliser une multitude de tâches. Il suffit de lui demander et c’est comme si c’était fait. Cela dit, pour Rob Phelps, l’IA ne peut anticiper les problèmes ou penser à une autre façon d’exécuter les choses. Mais vous le pouvez. Utilisez ainsi votre réflexion pour faire les choses d’une « façon plus intelligente. » Ce conseil nous amène au dernier.

Aiguisez votre pensée critique

Ne laissez pas l’outil exécuter bêtement les tâches et les résoudre sans le questionner. Faites appel à vos compétences en pensée critique. On demande souvent aux écoliers de la développer durant leurs études afin d’observer, de construire un argument et d’analyser. L’IA n’est pas capable de faire ça, alors mâchez-lui le travail :

« Être capable de poser les bonnes questions et d’aller au-delà de la surface de la réponse – de remettre en question la réponse et d’en interpréter le sens – c’est ce qui vous distingue de l’IA », affirme Rob Phelps.

Si l’IA ne peut pas le faire, seul vous pouvez le faire. L’expert conseille de poser des questions « auxquelles l'IA ne peut pas répondre. » Surtout, Rob Phelps invite à ne pas paniquer face à l’outil. Utilisez l’IA comme un outil capable de vous aider et vous assister dans votre travail. Quant à vous, vous jouez le rôle de valeur ajoutée afin de compléter les compétences de l’IA. « Plus tôt vous identifierez les risques, plus vous pourrez être proactif pour l'avenir », conclut l’expert.