Ce robot remplace l'épicier et gère une supérette entière 24h/24... sans intervention humaine

À Hong Kong, un robot humanoïde va bientôt pouvoir gérer une supérette à lui tout seul, et ce 24h/24. Il va répondre aux attentes des clients sans aucune intervention humaine.

De plus en plus d’entreprises développent des robots humanoïdes, et ces derniers pourraient bientôt bouleverser notre quotidien. C’est par exemple le cas de ces robots de compagnie ultra réalistes. En plus de cela, certains robots ont un aspect pratique puisqu’ils peuvent nous aider à effectuer des tâches quotidiennes, comme ce robot capable de sortir les courses du coffre et de ranger la voiture.

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Les robots humanoïdes pourraient également se faire une place dans le monde du travail. Alors que les colis Amazon pourraient bientôt être livrés par des robots humanoïdes, ce n’est pas la seule nouveauté

Un robot gérant d’une supérette

À Hong Kong, sur la promenade de Hung Hom, un robot va bientôt gérer une supérette seul, ouverte 24h/24. Ce robot, baptisé Xiao Gai, va accueillir les clients, répondre à leurs questions et les guider dans leurs achats. Il parle plusieurs langues comme le cantonais, le mandarin et l’anglais. Grâce à ses capteurs intégrés, le robot voit les clients, analyse leurs gestes, répond à leurs questions et agit sur le stock.

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Selon le média local Inside Retail, le robot va évoluer dans une supérette de 9m2 qui propose des snacks, des goodies, des articles de collection ainsi que certains médicaments en vente libre. Il sera totalement autonome et n’aura pas besoin d’intervention humaine.

Une capsule similaire a été lancée à Pékin et elle connaît un grand succès. Près de 1 000 clients se pressent chaque jour dans la boutique et l’on a observé une hausse de 30 à 40% de la fréquentation.

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La menace de l’IA

Le robot Xiao Gai est alimenté par l’intelligence articielle. S’il s’agit d’une prouesse technologique, il inquiète aussi de nombreuses personnes car ce robot pourrait menacer des professions. Ici, il pourrait remplacer le métier d’épicier, mais pas uniquement. De manière générale, en France, une étude estime que 5 millions d’employés pourraient être remplacés par l’IA d’ici 2030.

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Si vous êtes inquiets face à l’avancée de cette technologie, pas de panique : il est encore très improbable qu’un tel robot s’installe en France. Pour cela, il faudrait résoudre plusieurs questions. En France, le droit du travail encadre le travail de nuit et impose une présence humaine. En plus de cela, le fonctionnement du robot ne respecte pas la vie privée à cause de la collecte de données. Enfin, nous ne savons pas qui est responsable en cas d’incident si le robot commet une erreur.

Pour le moment, ce robot n’arrivera pas de sitôt en France et restera à Hong Kong, où il va être testé pour la première fois.