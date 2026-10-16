De 0 à 100 km/h en moins d'une seconde : Elon Musk dévoile le Tesla Roadster, une voiture volante dotée de fusées SpaceX.

Tesla et SpaceX s'associent pour créer le Tesla Roadster, voiture volante électrique promise par Elon Musk

Neuf ans après avoir présenté le tout premier prototype, Elon Musk a dévoilé la version de série du Tesla Roadster. Une voiture électrique volante décollant à l’aide de… fusées SpaceX.

La mise en orbite du Tesla Roadster est désormais officielle. Ce vendredi 16 octobre, Elon Musk a dévoilé la version de série de sa voiture volante électrique, dont le premier prototype avait été présenté il y a neuf ans déjà.

Crédit photo : Tesla

“Mieux qu’une voiture de James Bond”

Dès l’introduction, Elon Musk promet une démonstration spectaculaire à Waco, dans le Texas, site des essais des fusées SpaceX :

"Ce que vous allez voir avec vos yeux vous n'allez pas le croire. Vous allez voir le résultat de la collaboration entre la meilleure entreprise automobile et la meilleure entreprise de fusées. Les ingénieurs de SpaceX et Tesla ont travaillé ensemble pour créer quelque chose que vous n'avez vu dans aucun film, c'est mieux qu'une voiture de James Bond, c'est mieux que... je ne sais pas, je n'ai jamais vu une telle chose"

Du jamais vu donc ! Et effectivement, le Tesla Roadster a montré d’étonnantes capacités jamais réalisées par une voiture.

Crédit photo : Tesla

Une voiture volante dotée de la technologie SpaceX

Lors d’une démonstration diffusée en direct sur X et sur YouTube, qui aura duré en tout et pour tout une trentaine de minutes, on peut voir le nouveau bolide s'élancer sur une piste recourbée sur elle-même et s’arrêter dans le vide à 20 mètres du sol.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Le Tesla Roadster est également capable de voler. Dans une deuxième démonstration, le véhicule a répété cette manœuvre de tonneau en s’envolant au-dessus d’une rangée de véhicules de Tesla. Du jamais vu dans l’industrie automobile. De quoi gonfler la vanité d’Elon Musk sur son réseau social X :

« Il s'avère que l'avenir a bel et bien des voitures volantes »

Dans le détail, la voiture est ainsi équipée de 10 propulseurs à gaz froid conçus grâce au savoir-faire de SpaceX. Côté vitesse, la voiture a démontré qu’elle était capable d’accélérer de 0 à 96 km/h en 0,81 seconde, le tout avec une autonomie de 482 kilomètres.

« Cela représente un véritable avantage sur circuit. Grâce à l’appui aérodynamique de la voiture, on peut prendre les virages incroyablement bien. On a l’impression de défier les lois de la physique. (...) Elle va pulvériser tous les records de circuit jamais établis ».

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

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Un carnet de commandes déjà ouvert en France

Sur le configurateur en ligne, la gamme se divise en trois déclinaisons. La version "Performance" (deux places) annonce un 0 à 60 mph en moins de 1,6 seconde avec son aérodynamique active. La version "Thrust" (deux places) ajoute des propulseurs arrière pour abaisser le chrono sous les 0,9 seconde. Enfin, la radicale version "Rocket" est transformée en pure monoplace pour maximiser le volume de gaz embarqué.

Elon Musk a promis un début de production en 2028. Pourtant, le carnet de commandes est déjà bien ouvert, même en France. Initialement promise pour 2020, la super-sportive aura accumulé pas moins de sept reports en près de neuf ans.

Crédit photo : Tesla

Pendant toutes ces années, Tesla a continué d'encaisser les réservations : il fallait jusqu'ici verser 43 000 euros d'acompte (et même 215 000 euros d'avance pour les 1 000 premiers exemplaires "Founders Series").

Sur le configurateur français réactualisé, il faut désormais régler un premier acompte de 5 000 euros par carte bancaire, puis 45 000 euros sous 10 jours pour la version "Performance" (soit 50 000 euros d'acompte au total), ou 245 000 euros de second virement pour la version "Thrust" (soit 250 000 euros au total).

Malgré ces acomptes vertigineux qui ont rapporté plusieurs centaines de millions de dollars de trésorerie sans intérêt au constructeur, aucun prix de vente final n'est indiqué sur le site. Le constructeur rappelle que le véhicule n’est pas homologué pour une utilisation sur la voie publique.