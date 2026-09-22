Un Youtubeur se lance le défi de rouler 1000 kilomètres dans sa voiture Tesla autonome sans jamais toucher le volant

Le Youtubeur Nico Grigg a voulu tester la conduite autonome d’une Tesla en traversant la côte Est américaine avec pour mission de ne jamais toucher le volant. Verdict.

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Le Youtubeur Nico Grigg dans une voiture Tesla autonome

Un road trip à bord d’une Tesla qui se conduit seule : le défi fou d’un Youtubeur

Le Youtubeur Nico Grigg s’est lancé un défi : relier Miami à l’État de Virginie à bord d’une voiture Tesla en utilisant uniquement la conduite autonome. Le périple doit durer 24 heures (la distance moyenne entre les deux destinations est de 1519 kilomètres pour approximativement 17 heures de route).

Durant ce road trip d’une journée, Nico Grigg a pour mission de ne jamais toucher le volant du véhicule. Puisque la Tesla est capable de conduire seule, pourquoi ne pas la laisser faire, se demande le jeune Youtubeur.

« Tesla affirme que son système de conduite autonome est suffisamment performant pour remplacer un humain. Aujourd'hui, je vais vérifier si c'est vrai en traversant l'Amérique avec une seule règle : je ne dois pas toucher le volant », raconte-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube.

Les avantages de la conduite autonome dans une Tesla

Le Youtubeur Nico Grigg préparant un road trip dans une Tesla avec la conduite autonomeCrédit photo : Nico Grigg

Le road trip s’annonce d’autant plus unique que Nico Grigg admet n’avoir jamais fait de trajet en voiture de plus de 4 heures. « Ce sera donc une première pour moi. Mais je suppose que je ne conduis pas vraiment, puisque je m’apprête à activer la conduite autonome ».

Le voilà donc parti sur les routes américaines sans avoir à conduire ne serait-ce qu’un kilomètre. On peut dire que laisser la conduite à la Tesla sans avoir rien à faire apporte son lot d’avantages :

« Ce que j’apprécie particulièrement dans ce trajet pour l’instant, c’est de pouvoir vraiment profiter du paysage pendant que la voiture se conduit toute seule. Quand tu conduis, tu as les yeux rivés sur la route. Et ça, en fait, c’est beaucoup plus épuisant », reconnaît Nico Grigg.

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Un parcours sans encombre mais avec quelques inconvénients

Le Youtubeur Nico Grigg testant la conduite autonome de TeslaCrédit photo :Nico Grigg

Si tout s’est bien passé sur la route, Nico Grigg regrette en revanche le mode de chargement de la Tesla électrique.

« Avec un véhicule à essence, vous vous arrêtez une trentaine de secondes pour faire le plein. Avec une Tesla, vous vous arrêtez vingt minutes à chaque fois », peste-t-il.

Par ailleurs, le Youtubeur a noté quelques bugs concernant ce processus de conduite. Il raconte que l’Autopilot a rencontré des « dysfonctionnements » et s’est même plusieurs fois arrêté lorsqu’un « cerf se trouvait sur le bord de la route ».

Mais au final, Nico Grigg a atteint sa destination dans les temps et en toute sécurité. Malgré tout, il garde quelques réserves concernant le mode conduite autonome.

« Je ne referai probablement jamais l'expérience, compte tenu des contraintes liées à la recharge, mais dans l'ensemble, je suis extrêmement impressionné par la conduite autonome de cette Tesla ; elle m'a vraiment, vraiment surpris », admet-il.

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Voiture

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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