Hérité de Twitter, le badge de certification payant débarque aussi sur Facebook et Instagram

Peu de temps après la mise en place du badge d’authentification payant sur Twitter, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, souhaite faire de même avec Facebook et Instagram.

Crédit photo : Kira-Yan/ iStock

La nouvelle formule payante de Facebook et Instagram sera testée cette semaine en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant de, pourquoi pas, s’étendre au reste de la planète. C’est son patron, Mark Zuckerberg, qui l’a annoncé dimanche 19 février, sur son compte Facebook.

« Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified - un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d'identité gouvernementale, d'obtenir un badge bleu, d'obtenir une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité contre les comptes prétendant être vous et d'accéder directement au support client », détaille le chef d’entreprise.

Une formule à 11,99 dollars par mois

Crédit photo : Photosbypatrik/ iStock

Ce badge convoité permettra aussi à ceux qui le possèdent de voir leur contenu plus largement diffusé sur la plateforme et d’apparaître en tête des résultats de recherche. Un atout qui a cependant un coût, 11,99 dollars par mois (du même équivalent en euros) lorsque l’abonnement est souscrit sur le web. Si l’abonnement est fait via l’application mobile, le tarif monte à 14,99 dollars par mois sur IOS et Android. En cause, les commissions que prélèvent iOS sur iPhone et Google sur Android.

Lancé en 2004, Facebook tord ainsi son célèbre slogan « c'est gratuit (et ça le restera toujours) ». L’abonnement sera réservé aux plus de 18 ans, mais ne sera pas ouvert aux comptes d’entreprises. Cette formule payante survient alors que Meta traverse une passe financière difficile et licencie ses employés.