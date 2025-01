Instagram dévoile une nouveauté qui fait enrager ses utilisateurs

Depuis le 18 janvier, l’affichage des comptes a changé sur Instagram. Une nouveauté qui est loin de faire l’unanimité chez les internautes.

Sur Instagram, de nouvelles fonctionnalités apparaissent fréquemment afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Cependant, elles ne font pas toutes l’unanimité. C’est le cas par exemple d’un abonnement payant mis en place récemment pour utiliser Facebook et Instagram, mais aussi de cette nouveauté visuelle qui ne plaît pas à tout le monde.

Si vous avez un compte Instagram, vous avez sûrement remarqué ce changement. Depuis le samedi 18 janvier, les photos publiées sur les grilles des comptes ne s’affichent plus au format carré, mais rectangulaire. Ce nouveau format avait été annoncé par Adam Mosseri, le responsable du réseau social, dans une story publiée le 17 janvier. Cependant, cette annonce est passée inaperçue et le changement déplaît fortement aux utilisateurs.

Une modification majeure sur Instagram

Sur Instagram, de nombreux internautes passent du temps à organiser leurs photos, à les centrer et à les recadrer pour avoir une grille attractive. En changeant de format, tout le travail de ces utilisateurs a été réduit à néant, ce qui a provoqué leur colère.

“Mon profil était une petite collection parfaitement organisée d’images carrées centrées et vous l’avez ruinée”, “La personne qui a fait la mise à jour d’Instagram mérite d’être renvoyée immédiatement”, “Cette fois, la mise à jour des fonctionnalités d’Instagram est très décevante, inutile et ruine l’esthétique et la valeur d’Instagram”, ont commenté les utilisateurs, d’après des propos recueillis par BFMTV.

Ces nombreux avis négatifs sont revenus aux oreilles d’Adam Mosseri qui a tenu à réagir.

“Nous avons lancé cette semaine une nouvelle grille haute sur le profil Instagram et j’ai reçu de nombreux retours, à la fois positifs et assez négatifs. L’une des erreurs que j’ai commises a été de ne pas prévenir suffisamment les gens. La plupart des photos et vidéos téléchargées sur Instagram à ce stade sont verticales et les rectangles mettent mieux en valeur ces photos et vidéos. Cela dit, je sais que certains d’entre vous passent beaucoup de temps à peaufiner leurs grilles et cela a tout gâché”, a-t-il rédigé sur Threads.

Ainsi, des modifications devraient être apportées par la suite pour permettre aux internautes de personnaliser leurs vignettes et de revenir à une grille qui leur convienne. Pour cela, une nouvelle fonctionnalité “Ajuster l’aperçu” devrait apparaître.

Cependant, cette nouveauté n’est pas la seule sur Instagram. Les stories à la une, que l’on retrouve dans des petites bulles au-dessus des photos des utilisateurs, pourraient changer d’endroit et être regroupées dans un onglet spécifique. Pour le moment, ce changement n’a pas été effectué, mais il risque de ne pas plaire aux utilisateurs.