Les 10 signes que ton entreprise a besoin d'infogérance (avant la panne de trop)

On s’en rend rarement compte quand tout marche… et on le découvre brutalement quand tout s’arrête : site inaccessible, messagerie bloquée, fichiers perdus, paiement en panne. Si ton activité dépend de l’informatique (spoiler : c’est le cas de presque tout le monde), voici 10 signaux d’alerte qui indiquent que tu as probablement besoin d’une vraie infogérance ou au minimum d’un plan de maintenance sérieux.

L’infogérance, c’est organiser (ou déléguer) la supervision, la maintenance, les sauvegardes, la sécurité et le support pour éviter les pannes et réduire les risques. Le but : que l’informatique reste un outil… pas un facteur de stress.

1) “On ne sait pas qui s’occupe de quoi” (et ça tient par miracle)

Si la gestion IT repose sur “la personne débrouillarde” (ou sur “le cousin qui s’y connaît”), tu es exposé : documentation absente, mots de passe dispersés, procédures floues, dépendance à une seule personne.

À faire : lister les outils critiques + qui a les accès + où sont les sauvegardes + qui décide.

2) Tes sauvegardes existent… mais personne ne les a testées

Une sauvegarde non testée, c’est un peu comme un extincteur dont tu n’as jamais vérifié la pression. Le jour J, tu peux découvrir qu’elle est incomplète, corrompue, ou inaccessible.

À faire : planifier un “test de restauration” (même sur un fichier ou une VM) au moins une fois par trimestre.

3) Les mises à jour sont “remises à plus tard” (tout le temps)

Les correctifs (OS, plugins, CMS, serveurs, routeurs) corrigent souvent des failles. Les repousser, c’est laisser une porte ouverte. Ça vaut aussi pour les outils du quotidien : messagerie, suite bureautique, navigateurs…

À faire : instaurer une fenêtre de maintenance régulière + vérifier les mises à jour critiques (sécurité) en priorité.

4) Tu découvres les pannes via les clients (ou les collègues)

“Le site marche plus”, “je ne reçois plus d’e-mails”, “l’appli est lente”… Si l’alerte vient du terrain, c’est que tu n’as pas de supervision (monitoring) efficace : disponibilité, charge serveur, espace disque, erreurs, latence.

À faire : mettre en place des alertes simples (uptime + espace disque + erreurs) avant d’aller plus loin.

5) Tu as déjà vécu “la panne de trop” (ou tu t’en es approché)

Un incident majeur n’arrive pas par magie : il y a souvent des signaux avant-coureurs (lenteurs, erreurs, alertes ignorées, stockage saturé). Si tu as déjà eu un gros crash, c’est un indicateur clair que le “mode pompier” ne suffit plus.

À faire : rédiger un mini post-mortem : cause, impact, coût, actions pour éviter la récidive.

6) Personne n’est sûr de l’état de la sécurité (accès, MFA, droits)

Les attaques les plus “simples” passent souvent par des comptes trop permissifs, des mots de passe réutilisés, ou l’absence de double authentification. Si tu ne sais pas qui a accès à quoi, tu as un risque latent.

À faire : activer le MFA partout où c’est possible + revoir les droits (principe du moindre privilège).

7) Ton informatique n’a pas de “plan B” (PCA/PRA)

Si un serveur tombe, si un prestataire cloud a un incident, si un ordinateur est volé… tu fais quoi ? Un PCA (plan de continuité) et un PRA (reprise) n’ont pas besoin d’être des documents de 80 pages : une page claire peut déjà sauver une journée.

À faire : définir le temps max acceptable d’arrêt + où sont les sauvegardes + qui contacte qui + étapes de reprise.

8) Les coûts IT partent dans tous les sens (ou tu n’as aucune visibilité)

Abonnements SaaS qui s’accumulent, licences doublonnées, ressources cloud surdimensionnées, achats d’urgence… Sans pilotage, tu payes souvent plus cher… pour moins de fiabilité.

À faire : inventaire des abonnements + suppression des doublons + définition d’un budget “maintenance” (pas seulement “achat”).

9) Tu n’as pas de contrat clair (SLA, délais, périmètre)

“On intervient quand on peut” = risque. Un cadre clair doit préciser : ce qui est inclus, les délais, l’astreinte, la gestion des urgences, la responsabilité, et la réversibilité (récupérer la main si tu changes de prestataire).

À faire : exiger des engagements de service (SLA) et une définition précise du périmètre.

10) L’informatique te prend du temps mental (et tu n’es pas censé faire ça)

Le dernier signe est souvent le plus parlant : tu passes tes soirées à “régler des trucs” au lieu de faire ton métier. Quand l’IT devient une charge cognitive permanente, l’infogérance n’est plus un luxe : c’est un levier de focus.

À faire : mesurer ton temps perdu (par semaine) + prioriser ce qui doit être stabilisé en premier.

Infogérance : interne, externe, ou hybride ?

Il n’y a pas une seule bonne réponse. Le bon modèle dépend surtout de ton niveau de dépendance au numérique et du coût réel d’une panne.

Interne

Pertinent si tu as une équipe assez grande, un besoin de proximité, des systèmes spécifiques.

Points d’attention : coût fixe, recrutement difficile, dépendance à une personne si équipe petite.

Externe

Pertinent pour une PME/ETI sans équipe IT complète, avec un besoin de fiabilité + support.

Points d’attention : bien cadrer le périmètre, les SLA, l’astreinte, la réversibilité.

Hybride

Pertinent si tu as une personne en interne + supervision/astreinte/expertise déléguées.

Points d’attention : gouvernance à clarifier (qui décide, qui exécute), documentation et process.

Pour aller plus loin (ressource)

Si tu veux te faire une idée concrète de ce que couvre généralement une prestation d’infogérance (supervision, administration, interventions, etc.), voici un exemple de présentation de services : infogérance : prestations et périmètre .

FAQ

C’est quoi l’infogérance, simplement ?

C’est confier tout ou partie de la gestion de ton informatique (maintenance, supervision, sauvegardes, sécurité, support) à une équipe dédiée, pour éviter les pannes et réduire les risques.

À partir de quelle taille d’entreprise ça vaut le coup ?

Dès qu’un arrêt IT te coûte (clients perdus, commandes bloquées, production à l’arrêt) ou te fait perdre du temps chaque semaine. Beaucoup de petites structures basculent vers un modèle “hybride” (bases en interne + expertise/supervision externalisées).

Qu’est-ce que je dois exiger dans un contrat ?

Un périmètre clair, des délais (SLA), la gestion des urgences/astreinte, le reporting, et surtout la réversibilité : comment tu récupères tes accès, ta documentation et tes configs si tu changes de prestataire.