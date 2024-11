Pourquoi choisir un matelas de la marque Merinos ?

Bien connue dans le domaine de la literie, la marque Merinos est incontournable pour la qualité de ses produits made in France. Elle offre une large gamme de possibilités en misant sur une identité moderne tout en répondant aux besoins réels des dormeurs. Alors qui est véritablement Merinos? Pourquoi choisir un matelas de cette marque? Quelles sont les différentes possibilités proposées par Merinos en matière de matelas et d’accessoires de literie? On vous dit tout sur cette marque historique qui ne cesse de se réinventer !

Le confort des matelas Merinos

Merinos propose des modèles qui s’adaptent en fonction des besoins de chacun pour bénéficier d’un confort adapté. Par exemple, les critères de choix pour un matelas Merinos peuvent avant tout être le type de dormeur dont il s’agit:

Un bébé

Un enfant

Un adolescent

Un adulte ou deux adultes

Dès lors, la marque adapte le type de confort selon l’âge et le nombre de dormeurs pour bénéficier d’un soutien le plus optimal possible.

Qui plus est, le matelas va s’adapter à toutes les morphologies, les positions de sommeil et toutes les préférences selon le modèle choisi. En effet, Merinos propose des modèles avec plusieurs dimensions et plusieurs niveaux de fermeté. Il est également possible d’accéder à différents types d’accueil et de soutien selon les modèles. Ainsi, quelle que soit la personne à qui s’adresse le matelas, il ou elle trouvera celui qui lui correspond parfaitement parmi une large gamme de possibilités.

D’ailleurs, la boutique en ligne de la marque est conçue de manière à accompagner au mieux les clients pour qu’ils puissent trouver le matelas idéal en toute simplicité.

Les technologies chez Merinos

Chez Merinos, il existe également une multitude de technologies possibles pour un matelas. Cela permet à chacun d’opter pour celle qui lui correspond et dont les points forts sauront répondre à ses besoins.

Le latex

Le latex est une matière naturelle idéale pour la confection d’un matelas. Il offre un confort dynamique et tonique. D’ailleurs, il s’adapte à toutes les morphologies. C’est aussi une matière qui permet de limiter naturellement la transpiration en évitant les écarts de température qui nuisent au sommeil. Il est aussi un matériau durable qui résiste bien à l’affaissement. Enfin, il est également résistant aux acariens, aux moisissures et aux bactéries. Les personnes les plus sensibles peuvent donc tout à fait se tourner vers un matelas en latex.

Les ressorts

Merinos propose aussi des matelas à ressorts. On parle ici de ressorts ensachés. Ils offrent notamment une excellente indépendance de couchage pour que celles et ceux qui dorment à deux ne soient pas gênés par les mouvements de l’autre. Il s’agit également d’un système qui offre une grande respirabilité pour une meilleure régulation de la température, et évacuer l’humidité.

La mousse alvéolaire

La mousse alvéolaire fait partie des spécificités de la marque Merinos car il s’agit d’une matière que l’on ne trouve pas chez toutes les marques de literie. Il s’agit d’une mousse haute densité qui offre un soutien homogène au corps. Elle est dotée de petites alvéoles qui la rendent tout particulièrement respirante.

La mousse à mémoire de forme

Enfin, certains des matelas proposés par Merinos sont dotés d’une couche de mousse à mémoire de forme. Cette dernière vient donc compléter un matelas en latex, à ressorts ou en mousse alvéolaire. Cette couche de mousse à mémoire de forme permet de proposer un accueil tout en douceur et de soulager les différents points de pression du corps.

L’hybride

Il existe également des modèles hybrides combinant par exemple une mousse mémoire de forme à un matelas ressort.

Quels autres critères de choix pour un matelas Merinos?

Enfin, Merinos propose d’autres critères qui permettent à ses clients de choisir le matelas idéal comme par exemple l’épaisseur (de 10 cm pour les matelas bébé à 27 cm pour les modèles les plus épais).

Il y a également le traitement. En effet, ce dernier peut être anti-acariens et antibactérien pour préserver le sommeil des personnes les plus sensibles. À l’inverse, la marque propose aussi des modèles zéro traitement pour les personnes souhaitant miser sur un modèle le plus naturel possible.

La durabilité des matelas Merinos

La question de la durabilité du matelas est bien souvent centrale chez les utilisateurs. En effet, il s’agit d’un investissement pour la plupart des ménages, ce qui implique de s’assurer de miser sur un produit de qualité et durable dans le temps.

Merinos entend bien proposer des produits durables et propose d’ailleurs une garantie étendue jusqu’à 10 ans pour certains modèles. Par ailleurs, la marque entend bien réduire au maximum son impact sur l’environnement à travers différentes actions:

Le respect d’un certain nombre de normes permettant d’obtenir le label Global Organic Textile Standard (GOTS)​ et Oeko-Tex Standard 100.

L’utilisation de chutes textiles qui deviennent du feutre pour les sommiers et de l’acier à 95% recyclé.

L’utilisation de bois certifié et de colles sans solvants.

Pourquoi acheter son matelas sur Merinos.fr ?

La boutique en ligne de Merinos offre un e-shop intuitif, sécurisé, et très facile à utiliser. Ouvert depuis 2020, il permet de découvrir les matelas proposés par la marque et d’en apprendre plus sur cette dernière en quelques clics.

Qui plus est, sous ses airs de start-up tout juste débarquée dans le monde de la literie, Merinos est une marque française historique. En effet, c’est en 1945, à Nanterre, que la société a été fondée. Les plus anciens se rappelleront son célèbre slogan fredonné par tous dans les années 80. Aujourd’hui, les produits de la marque sont fabriqués de manière locale dans ses usines françaises de Vesoul et Limoges.

Plus que la fabrication française, il y a d’autres avantages à miser sur Merinos pour un matelas. Le service client de la boutique en ligne est réactif et à l’écoute. Les livraisons sont gratuites dès 100 euros d’achat. Enfin, la marque propose un service de 101 nuits d’essai pour ses matelas. Ainsi, cela vous laisse largement le temps de savoir si vous avez le bon choix et si vous dormez mieux la nuit. Si vous avez un doute sur le bon produit à choisir, Merinos dispose aussi d’un service conseil dédié à sa clientèle.

Quels sont les autres produits proposés par la marque ?

L’expertise de Merinos n’est pas uniquement dédiée à la confection de sommiers, elle s’étend en fait à de nombreux articles de literie. Sur la boutique en ligne de la marque, on retrouve donc:

Des sommiers

Des ensembles de literie (matelas+sommier)

(matelas+sommier) Des accessoires (oreiller, tête de lit, protège-matelas et couette)

Vous pouvez donc tout à fait décider de remplacer l’ensemble de votre literie pour bénéficier d’un confort optimal durant votre sommeil. En effet, il est à noter que le sommier compte pour 30% du confort de votre lit global. En optant seulement pour un nouveau matelas à installer sur votre vieux sommier, vous risquez de ne pas pleinement profiter du confort de votre nouveau couchage.

Qui plus est, l’oreiller peut aussi faire toute la différence au niveau du confort. Son rôle est en effet de maintenir un bon alignement de la tête et de la colonne vertébrale. Veillez donc à bien le choisir selon votre position de couchage.