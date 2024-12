Ne ratez pas la « Paris Creator Week », le rendez-vous incontournable des créateurs de contenus

Présentation d'un événement très attendu qui aura lieu ce mois-ci à Paris.

Les 10 et 11 décembre prochain aura lieu la toute première édition de la « Paris Creator Week », un salon professionnel inédit dédié à tous les acteurs de la Creator Economy.

Organisé à l'initiative de Marc Lesage-Moretti (alias Jokariz) et ses deux associés, Pierre Allary et Karim Sabba, l'événement se tiendra à Station F, le plus grand campus de start-up au monde, situé au cœur de la Halle Freyssinet, dans le XIIIe arrondissement de la capitale. Pour l'occasion, plus de 2 000 professionnels du secteur ainsi que 200 intervenants de choix seront réunis, parmi lesquels des créateurs de contenu, mais aussi de plateformes et d'agences.

Soutenue par de prestigieux partenaires, tels que Spotify, BNP Paribas, Amazon, Webedia ou encore Twitch, la « Paris Creator Week » sera, à n'en pas douter, le rendez-vous incontournable à ne pas rater en cette fin d'année.

Crédit photo : Paris Creator Week

Tous à la « Paris Creator Week »

Ce salon tant attendu sera donc consacré à la Creator économy, terme qui désigne cet environnement au sein duquel les acteurs produisent des contenus ou des services, tout en assurant leur promotion sur des plateformes digitales, comme Instagram,TikTok et LinkedIn.

Autrefois marginal et réservé à un cercle restreint, le secteur est aujourd'hui un véritable mastodonte dont l'influence n'est plus à démontrer. Selon une étude réalisée par Goldman Sachs, la Creator Economy représente ainsi un marché juteux de plus de 250 milliards de dollars (238 millions d'euros) dans le monde. Un chiffre colossal qui devrait doubler dans les cinq prochaines années.

Incontournables, les créateurs de contenu sont désormais des acteurs majeurs des médias et de la communication, vers lesquels se tournent le grand public et les annonceurs.

Crédit photo : iStock

Quelques-uns des créateurs plus influents du moment, ainsi que des figures emblématiques de la Creator Economy seront présents lors de cette « Paris Creator Week », dont Hugo Décrypte (Créateur de contenu et fondateur d'Elan), Alexia Laroche-Joubert (PDG de Banijay France), Amixem (Créateur de contenu), Michèle Benzeno (DG de Webedia).

Tout ce beau monde, ainsi que l'ensemble des participants (agences, créateurs, professionnels du secteur) pourront découvrir les nouvelles tendances du secteur et perfectionner leurs compétences, tout en partageant leur expérience personnelle avec les différents intervenants.

Notez que le salon ne se limitera pas seulement à ces deux jours à la Station F, puisque d'autres événements annexes seront également organisés dans d'autres lieux de la capitale, du 9 au 13 décembre et notamment des ateliers qui offriront une multitude d'échanges et d'opportunités.