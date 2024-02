Les jeunes de plus en plus déçus de ne pas trouver de formation d'influenceur dans les salons d'orientation

En cette période de l’année, les collégiens et lycéens se renseignent sur leur avenir dans les salons d’orientation. Certains d’entre eux sont déçus car plusieurs métiers qui attirent les nouvelles générations ne sont pas représentés.

Médecin, avocat, astronaute ou pompier. Certains métiers ont toujours plus ou moins la côte auprès des jeunes, quand d’autres sont carrément absents des salons d’orientation. C’est le constat de plusieurs collégiens et lycéens qui se disent déçus des métiers présentés.

Lors de leur passage au Salon de l’Orientation et des Métiers au Parc des Expositions de Caen (du 15 au 17 février), les jeunes visiteurs n’ont pas trouvé réponses à leurs questions. Outre les élèves qui ne savent pas encore ce qu’ils voudraient faire plus tard, ceux qui ont déjà choisi font face à un autre obstacle : l’absence d’information sur la profession.

C’est le cas de Lou, 15 ans, qui veut devenir designer d’intérieur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’artiste en devenir n’a « rien trouvé niveau design ou art. Je sais qu'on parle peu des designers d'espaces mais je pensais trouver quelque chose ici. C'est dommage, j'espérais rencontrer quelqu'un qui fait ce métier pour en savoir plus sur la formation à suivre », regrette la jeune fille pour le site France info.

Chercher des réponses sur internet plutôt qu’en salons

Le chemin s’avère tout aussi tortueux pour les métiers plus niches. Mathis, collégien, peine également à trouver des informations sur le métier de pilote de drone. Le jeune homme souhaite s’en servir pour réaliser des clips mais là encore, il n’a « trouvé aucun renseignement dessus ». En l’absence de représentants du secteur, Mathis se tournera vers internet pour obtenir des réponses, comme il en a l’habitude. « Je sais qu'il y a des formations en ligne. On va souvent chercher nos réponses là aujourd'hui ».

Enfin, certaines professions, très prisées des nouvelles générations, se font remarquer par leur absence des salons d’orientation. C’est le cas du métier d’influenceur. Avec la popularité mondiale des réseaux sociaux, et notamment de TikTok, le métier d’influenceur trouve de plus en plus d’adeptes chez les jeunes. Loïza, 15 ans, veut en faire son métier. « Je suis trop dégoûtée. Aucun stand ne met le métier d'influenceur en avant. Pourtant, on est beaucoup à se dire qu'on aimerait faire ça plus tard. C'est dommage ! ».

Face à la déception des collégiens, Denis Leoucher, directeur de l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie, rappelle que tous les métiers ne peuvent pas être représentés. « L'objectif de ces événements, c'est de faire découvrir aux jeunes des possibles, des métiers auxquels parfois ils n'ont même pas envisagé. Leur donner des idées pour leur parcours à venir ».

Concernant le métier d’influenceur, il indique « qu'il n'y a pas de formation spécifique pour faire ce métier », mais précise que cela peut attirer les jeunes vers le numérique.