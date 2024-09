Nouvel iPhone 16 : tout ce qu'il faut savoir sur le dernier bijou d'Apple

L’iPhone 16 appartient à la dix-huitième génération de smartphone commercialisée par le géant Apple. Présenté lors d’une keynote début septembre 2024, cet appareil est disponible sur le marché avec ses différentes déclinaisons (Plus, Pro et Pro Max) à partir du 20 septembre.

Un produit haut de gamme

L’iPhone 16 reprend les codes de la précédente génération de la compagnie américaine en apportant quelques innovations bienvenues. Ce smartphone possède un écran OLED de 6,1 pouces pour un confort visuel maximal. Il utilise une puce A18 Bionic plus performante et moins énergivore. Sa double caméra et son capteur principal de 48 mégapixels permettent des prises de vue d’une rare qualité. Autre point notable, son stockage jusqu’à 1 To et sa durabilité remarquable en font un produit que vous conserverez longtemps.

Pour profiter du lancement du nouvel iPhone 16, vous pouvez vous tourner vers les offres proposées par Pixmania. La plateforme dispose d’un large choix de modèles pour vous permettre de trouver l’iPhone répondant à vos besoins. Il est possible de payer en mensualités jusqu’à 36 fois, mais aussi de profiter de la reprise de votre ancien appareil pour faire baisser le prix d’achat.

Des nouveautés appréciables

Sur le plan des nouveautés, l’iPhone 16 se montre très intéressant pour les consommateurs. Il s’agit tout d’abord du premier modèle fonctionnant avec l’IA du fabricant américain baptisée Apple Intelligence. Pour une utilisation plus pratique, vous pourrez utiliser un bouton Action assignant un raccourci à une fonction de votre choix.Sur le plan des performances, les puces A18 et A18 Pro sont respectivement 30 et 15 % plus performantes que celles figurant sur les appareils de la génération précédente. Ces performances accrues vont de pair avec une consommation diminuée de 20 % environ.

Acheter l’iPhone 16 au meilleur prix

Ce nouveau modèle est accessible avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de capacité totale, et selon des coloris variés (bleu, rose, blanc, noir, turquoise, etc.).L’achat via Pixmania vous assure de trouver uniquement des produits certifiés Apple Européen munis d’une garantie de 24 mois. Il est possible d’en profiter pour vendre votre ancien smartphone afin d’acheter cet iPhone 16 au meilleur prix. Plus tard, vous pourrez décider de répéter ce processus si vous souhaitez vous procurer un autre modèle. De cette manière, vous pourrez lutter contre la surconsommation et contribuer à la défense de l’environnement.

Fort de ses nombreuses qualités, l’iPhone 16 est un appareil offrant de multiples atouts. L’achat sur une plateforme spécialisée comme Pixmania est un excellent moyen pour réduire vos dépenses tout en favorisant l’économie circulaire.