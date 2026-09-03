Protégez votre maison en continu et par tous les temps grâce à la caméra de surveillance intelligente eufyCam S4

Cette caméra de pointe protège votre maison et garantit votre sécurité grâce à des fonctionnalités haut de gamme réunies dans un seul appareil alimenté à l’énergie solaire.

Une caméra de surveillance extérieure haut de gamme

Pour protéger sa maison et se sentir en sécurité chez soi, rien ne vaut l’installation de caméras de surveillance. Il en existe de nombreuses sur le marché avec différentes options (détection de mouvements, sans fil, vision nocturne etc).

Quand il s’agit de caméra de surveillance à l'extérieur, la eufyCam S4 de Eufy se place comme une incontournable. Pour repérer les intrus, les vols de colis, surveiller vos animaux de compagnie ou autres, l’appareil offre une protection fiable.

Des fonctionnalités indispensables réunies dans une seule caméra intelligente

Crédit photo : Eufy

Tout d’abord, la eufyCam S4 est facile d’installation et d’utilisation. Sa particularité ? La caméra S4 est dotée d’un mini panneau solaire de 5,5 W. De cette façon, elle se recharge toute l’année grâce à l’énergie solaire et reste alimentée sans câble. Une heure de soleil suffit pour tenir toute une journée.

De plus, la Cam S4 est munie de deux caméras en une : une caméra Bullet et une PTZ. Cette technologie permet de couvrir un grand angle de 130° en plan fixe, tandis que le PTZ offre une résolution 2K capable de suivre les mouvements avec sa rotation à 360°. Avec cela, terminé les images pixelisées ou les angles morts. Surtout, tout est réuni en un seul objet.

Crédit photo : Eufy

Les images, d’une netteté qui défie toute concurrence, sont disponibles en temps réel sur votre smartphone. En plein jour ou en vision nocturne, la Cam S4 offre des images détaillées aidée par l’IA. Les images sont ensuite stockées sur 32 Go eMMC avec possibilité d’extension jusqu’à 256 Go.

Avec de telles fonctionnalités, l’eufyCam S4 offre une protection maximale garantissant une sécurité renforcée dans un seul appareil simple d’utilisation et intelligent. La gamme de produits est disponible sur le site eufy.com, avec des prix à partir de 349 euros selon le kit choisi.