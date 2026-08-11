Cette commune de France est la première où des robots autonomes livrent des colis

Les modes de livraison évoluent avec ces nouveaux robots autonomes qui arpentent les routes de cette commune française.

Des robots livreurs autonomes

Les habitants de Montpellier ont peut-être déjà croisé cette voiture pas comme les autres. En apparence, elle ressemble à une citadine, mais en réalité, il s’agit de robots autonomes qui livrent des colis.

C’est une première dans l’Union européenne : la France est le premier pays à légiférer sur ces véhicules 100% électriques et autonomes. Mais sur notre continent, la Grande-Bretagne a franchi le pas avant. Ainsi, des habitants se voient livrer leurs colis par des robots du même genre. Pour certains, c’est original et même amusant.

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Le futur de la livraison en France ?

Robot Carreta de Twinswheel lancé en 2023 à Montpellier. Crédit photo : France Télévisions

À Montpellier, les robots autonomes (d’une valeur de 100 000 euros) qui circulent sont de confection française que l’on doit à l’entreprise Twinswheel. Ils font, pour le moment, l’objet d’une expérimentation. Pour ce faire, ils opèrent très tôt le matin et la nuit.

« Ils vont être utilisés pour remplir les magasins. Et nos robots viennent livrer au pied des immeubles des gens leurs colis ou des produits frais », explique Vincent Talon, le cofondateur de l’entreprise, au micro de TF1.

S’ils peuvent être très utiles, notamment pour livrer des colis sans interruption et par tous les temps, ces robots restent malgré tout encadrés. Ainsi, la loi stipule qu’ils doivent rouler sur la chaussée et que leur dimension ne doit pas dépasser les 4 mètres de long par 2 mètres de large et 2,50 mètres de hauteur pour une charge d’une tonne.

Crédit photo : Jennifer J Taylor/ iStock

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent quelques accidents de robots. Afin de garantir la sécurité pour les conducteurs et les riverains, l’avocat Lucas Vincent recommande « une traçabilité extrêmement précise de toutes les décisions qui sont prises par ce robot dans le cadre de la circulation ». Pour le moment, aucun problème majeur n’a été évoqué.

Pourrait-on voir plus de robots livreurs autonomes dans les rues françaises à l’avenir ?