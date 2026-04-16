Une entreprise française crée une coque durable qui s'adapte à toutes les tailles de téléphone

Vous en avez assez de changer de coque chaque fois que vous achetez un nouveau smartphone ? Une startup française devrait régler votre problème en créant une coque qui s’adapte à toutes les tailles de téléphone.

Quand on achète un nouveau téléphone, il est important de bien choisir sa coque pour le protéger. En effet, cet accessoire est indispensable si vous ne voulez pas que votre appareil se casse après une chute. Les coques peuvent être très utiles, comme le montre ce smartphone tombé de la poche d’un homme lors d’un saut en parachute, qui a été retrouvé intact sur le sol.

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Cependant, certaines coques peuvent coûter cher. Si vous en choisissez une très solide, d'une marque connue ou personnalisée, comme cette coque licorne, vous devez mettre le prix. Dans ce cas, il peut alors être frustrant de devoir changer de coque quand vous achetez un nouveau téléphone, car la taille n’est plus la même.

Une coque durable

Si jusqu’à présent, les coques doivent être remplacées chaque fois que vous achetez un nouveau smartphone, cela pourrait bientôt ne plus être le cas. En effet, une entreprise française a créé une coque durable que l’on peut garder longtemps puisqu’elle s’adapte à toutes les tailles de téléphone.

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Crédit photo : TF1 Info

Cette exclusivité a été annoncée par TF1 Info. Pour le moment, on ne connait pas encore le nom de cette entreprise puisqu’il s’agit d’un projet toujours en développement, qui devrait sortir d’ici quelques semaines en France.

Elle s’adapte à toutes les tailles

Cette coque pourra s’adapter à plusieurs générations d’iPhone, dont l’iPhone Pro et l’iPhone Pro Max, ainsi qu'aux téléphones Samsung. Si cette coque réussit à s’adapter à toutes les tailles et formes de smartphone, c’est parce qu’elle possède de petits renfoncements qui lui permettent de se fixer sur tous les appareils.

Le seul inconvénient de cette nouveauté est que les boutons sur le côté du téléphone ainsi que la caméra peuvent ne pas être toujours centrés avec la coque. Pour le moment, le projet est toujours en développement et ce détail pourrait être corrigé à l’avenir. Côté prix, comptez 19 euros pour une coque normale et 24 euros pour une coque avec un aimant à l’arrière.

Pour en savoir plus et tester cette nouveauté, restez à l’affût durant les prochaines semaines à venir.