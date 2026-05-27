Luce, la nouvelle voiture électrique de Ferrari, vendue 550 000 €, fait enrager les fans de la marque

Ferrari a dévoilé son dernier modèle en date : une voiture électrique à l’apparence particulière. Les internautes ne sont pas fans, surtout au vu de son prix et n’ont pas manqué de le faire savoir.

Ferrari dévoile sa nouvelle voiture électrique

De grandes marques de voitures se mettent au goût du jour en dévoilant une gamme de véhicules électriques. Après Mercedes, c’est au tour de Ferrari de se lancer dans l’aventure électrique.

La marque italienne vient de dévoiler la Luce, une voiture dotée d’une batterie de 122 kWh capable de rouler 500 km sans interruption. La Ferrari Luce possède quatre moteurs : un dans chaque roue et peut passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

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Un design et une gamme qui ne plaisent pas aux admirateurs de la marque

Crédit photo : Ferrari

La Ferrari Luce détonne dans le paysage de la marque italienne. Tout d’abord parce qu’il s’agit de la première voiture entièrement électrique de Ferrari, mais aussi parce qu’il s’agit du modèle le plus lourd de la marque et du premier modèle cinq places.

La Luce se distingue par sa couleur bleue au style futuriste. Ferrari a fait appel à Jony Ive, l’ex designer d’Apple à qui l’on doit l’iPod et l’iPhone. Cependant, cette allure simpliste aux lignes épurées ne plaît pas aux admirateurs de Ferrari. Ils considèrent que la Luce s’éloigne du style historique de Ferrari, ressemblant plutôt à l’esprit technologique californien. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne mâchent pas leurs mots sur cette voiture électrique :

« Produit Apple sur roues » ; « Je vais faire comme si ça n’existait pas » ; « C'est une blague ? » ; « J'ai envie de chialer » ; « C’est un lego ptdr » ; « Ferrari va prendre le plus gros flop de son histoire », peut-on lire.

Crédit photo : Ferrari

Les internautes ne sont pas les seuls à ne pas croire en la Luce électrique. Après la présentation du modèle, Ferrari a lourdement chuté à l’ouverture de la Bourse de Milan ce mardi matin, en perdant 7,8 %. À cause de cette mauvaise réception, Ferrari a donc revu ses plans à la baisse qui visaient une production de 40% en 2030 pour finalement la réduire de moitié. La Ferrari Luce est vendue au prix de 550 000 euros. Un autre argument en dévafeur du véhicule.