Son smartphone tombe de sa poche lors d'un saut en parachute à 4200 mètres, il le retrouve intact au sol

Parti faire un saut en parachute, le propriétaire du smartphone a oublié que son appareil était resté dans sa poche. Au moment du saut, le téléphone s’est envolé dans les airs. Le parachutiste l’a retrouvé, intact, après sa chute.

Crédit : German-skydiver/ iStock

Cette histoire surprenante aura au moins eu le mérite de montrer que les objets d'Apple sont très robustes. Aux États-Unis, Hatton Smith était parti pour sauter en parachute, à 4200 mètres au-dessus du sol, lorsque son iPhone, resté dans sa poche, s’est envolé comme une feuille de papier dans les airs.

On pense ainsi que le malheureux parachutiste a dit adieu à son précieux iPhone, détruit sous la vitesse et la violence du choc. Mais une fois atterri, Hatton a filmé ses retrouvailles avec son smartphone.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’appareil de la marque à la pomme croquée était intact.

Une bonne publicité pour Apple et la coque du smartphone

La vidéo TikTok, visionnée 1,3 million de fois, montre en effet l'iPhone planté dans le sol, toujours vivant, mais présentant quelques rayures sur l’écran. Hatton Smith et ses amis ont constaté que le smartphone fonctionnait toujours, à leur grande stupéfaction.

Par ailleurs, l'iPhone de Hatton était équipé d’une coque qui a permis d’absorber le choc de la chute. Un détail qui n’a pas échappé aux internautes, avides de recommandations sur la marque de cette dernière ou encore le modèle de l’iPhone. Hatton leur a répondu qu’il s’agissait d’une coque de l’entreprise Catalyst Case spécialisée dans les produits Apple comme les AirPods ou l'Apple Watch.

Quant au modèle du iPhone, il pourrait s’agir de la version 12, 13 ou 14.

Des indications qui feront à coup sûr plaisir à leurs fabricants qui bénéficient d’une sacrée publicité sur la qualité matérielle de leur appareil. D’ailleurs, Hatton a saisi l’occasion et demandé un partenariat avec Catalyst Case qui a accepté. En associant leur deux noms, Hatton et la marque offrent ainsi 10% de réduction à ceux, maladroits et têtes en l’air, qui souhaiteraient se munir d’une pareille coque.