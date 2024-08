121 ans après avoir été postée, cette carte postale arrive enfin à destination

Une vieille carte postale usée a mis plus d'un siècle à être acheminée à l'adresse indiquée, outre-Manche. Récit.

Mieux vaut tard que jamais !

Une carte postale, postée au début du XXe siècle au Pays de Galles, a mis... 121 ans pour arriver à destination. Non distribué à l'époque, le courrier a finalement pu être envoyé à la bonne adresse.

Une carte postale arrive à destination, 121 ans après avoir été postée

C'est un certain Henry Bardy, responsable du marketing et de la communication à la Swansea Building Society, qui a découvert la lettre, alors qu'il triait le courrier de sa société, domiciliée à l'adresse indiquée. Sans surprise, cette carte postale a éveillé sa curiosité. Il a alors tenté de trouver des informations sur le ou les destinataires. Mais il n'a pas pu obtenir grand-chose.

Interrogé par nos confrères de la BBC sur sa mystérieuse trouvaille, Henry a expliqué qu'il s'agissait d'une carte sur le thème de Noël et sur laquelle on distinguait un renne avec des montagnes enneigées en arrière-plan. Celle-ci aurait été rédigée en 1903 par un homme prénommé Ewart et était destinée à une femme, identifiée comme étant Lydia Davies.

Dans cette lettre, l'auteur se dit « tellement désolé » de ne pas avoir pu « récupérer » quelque chose.

« Je suis vraiment désolé, j’espère que vous vous amusez bien », poursuit-il en précisant qu'il ne lui reste que « 10 shillings (qui fut l’ancienne monnaie britannique avant l'arrivée de la livre sterling N.D.L.R) d'argent de poche, sans compter le prix du train ».

En guise de conclusion, Ewart demande à Lydia de « se souvenir de (lui) auprès de Mmes Gilbert et John, avec l'amour de tous ».

Difficile de comprendre de quoi il s'agit à la lecture de ces quelques bribes.

Henry Bardy et la Swansea Building Society ont depuis rendu publique la carte sur les réseaux sociaux, afin de retrouver les membres de la famille de cette mystérieuse Miss Lydia Davies, à qui était destiné le courrier. Selon des archives locales, cette dernière, probablement âgée de 16 ans à l'époque, vivait bien en 1903 à l'adresse indiquée, qui correspond aujourd'hui aux locaux de la Swansea Building Society. Cette jeune femme y habitait avec ses parents et ses cinq frères et sœurs.

Selon un porte-parole du Royal Mail (l'équivalent de la poste au Royaume-Uni), il est fort « probable que cette carte postale ait été réintroduite dans le système plutôt que d’avoir été perdue dans le courrier pendant plus d’un siècle ». Or, « lorsqu’un objet se trouve dans (le) système », le Royal Mail se doit de « le distribuer », a précisé l'intéressé. Ce qui explique donc cet envoi, certes tardif, à la bonne adresse.

Le mystère demeure entier !