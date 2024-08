Il frôle la mort après avoir subi... 240 piqûres de guêpes, mais la douleur reste « horrible »

Au Pays de Galles, un homme âgé d’une cinquantaine d’année a failli perdre la vie après sa rencontre avec un essaim de guêpes.

Andrew Powell, un homme de 57 ans vivant à Brecon (Pays de Galles), a eu la plus grosse frayeur de sa vie.

Alors qu’il nourrissait des poules, il a été piqué 240 fois par des guêpes ce dimanche 18 août. Comme il le précise, les insectes volants se sont jetés sur lui. Il a raconté sa mésaventure à la presse locale.

Crédit Photo : Istock

Toujours selon ses dires, le ciel a pris une teinte marron à cause de l’essaim qui s’est formé au-dessus de sa tête. Face à l’urgence de la situation, le quinquagénaire s’est précipité chez lui pour se mettre à l’abri.

Malheureusement pour lui, les guêpes ont continué à l’attaquer alors qu’il se dirigeait vers la salle de bain. Sa femme Gina, âgée de 54 ans, a tenté de repousser les guêpes en leur jetant de l’eau froide, sans succès.

Crédit Photo : Andrew Powell

Par chance, un de ses voisins lui est venu en aide et l’a conduit à l’hôpital Brecon War Memorial.

« J’ai perdu connaissance par intermittence. Tout ce que je voyais, c’était une lumière blanche et je me suis dit " c’est fini" » (Andrew Powell)

Sur place, la victime a reçu des médicaments pour soulager la douleur. Une fois cette étape terminée, le patient a été transféré à l’hôpital Prince Charles de Merthyr Tydfil, où les médecins, qui pensaient initialement qu'il avait été piqué 160 fois, ont continué à découvrir d'autres piqûres sur son corps.

Crédit Photo : Andrew Powell

Aujourd’hui, Andrew Powell garde des séquelles de cet incident :

« La douleur est toujours aussi horrible. Chaque jour, je découvre de plus en plus de piqûres. Il y en a 50 sur un côté de ma fesse, dont je ne m'étais pas rendu compte parce que j'étais tellement concentré sur ma poitrine et mon dos. J'en ai 20 à l'arrière de la tête, 20 dans le cou et ma femme en a compté plus de 80 sur chaque bras » (Andrew Powell)