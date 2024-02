15 euros le kilo : une vente bien particulière de colis surprise organisée dans le Var

Coup de projecteur sur une vente pas banale qui devrait séduire beaucoup d'acheteurs compulsifs.

Vous êtes plutôt joueur et partant pour vous offrir un ou plusieurs cadeaux mystères ? Nous avons trouvé l'endroit parfait pour vous !

Une vente de colis surprise va ainsi être organisée du samedi 24 au mardi 27 février dans la ville de Fréjus. Une première dans le département du Var, si l'on en croit la société niçoise « VIP colis », qui est à l'origine de l'événement.

Une vente de colis surprises organisée dans le Var

Cette grande braderie d'invendus aura lieu au Palais des anneaux, une salle de réception de 550 m2 située au nord-ouest de la ville.

« C’est une vente à la fois originale et ludique. Au vu de la loi Agec (loi anti-gaspillage N.D.L.R), des tonnes de colis non distribués sont désormais remis en vente… Et ce dans le cadre d’une vente au kilo et, surtout, à l’aveugle. Et pour cause, le principe consiste à ne jamais ouvrir ces colis laissés en suspens. Les acheteurs peuvent les palper, toucher, soupeser sans jamais savoir ce qu’il y a à l’intérieur. Parfois, il y a de très bonnes surprises », explique ainsi Abdelkader Zouitene, patron de la société VIP Colis, interrogé par nos confrères de Nice Matin.

Vous l'aurez compris, le principe de cette vente pas comme les autres est d'acheter un ou plusieurs articles à l'aveugle et au poids.

« Un kilo de colis vaut 15 euros (...) Mais dans un kilo, on peut acheter plusieurs colis. Ensuite, il y a un tarif dégressif selon le nombre de kilos. Par exemple, 10kg de colis achetés équivalent à un forfait de 140 euros… Soit 10 euros de moins par rapport au prix initial pour un kilo », précise Abdelkader Zouitene.

« C’est tout ou rien ! Mais même si certains colis ne peuvent pas convenir à la personne, il est toujours possible de faire plaisir à un ami ou un proche de la famille. Et si tel n’était pas le cas, il sera encore possible de revendre les produits de ces colis surprises sur les différents sites sociaux spécialisés dans la vente de produits de particulier à particulier », poursuit l'intéressé.

Et de conclure : « J’ai vu des achats au kilo à hauteur de 200 euros pour un colis qui en fait valait plus de 1 200 euros. Pour ces quatre jours de vente, nous mettrons sur les étals cinq tonnes de colis que nous avons prévus pour cette première à Fréjus. Et cela peut monter jusqu’à huit tonnes de colis que nous gardons en stock. À titre indicatif, lors de notre premier rendez-vous à Nice, nous avons écoulé 2,5 tonnes de colis en deux jours. Cela peut aller très vite ».

Pour rappel, depuis 2022 et la promulgation de la loi Agec, il est désormais interdit de détruire des articles neufs et invendus non alimentaires. Une décision qui a notamment engendré la création de plusieurs entreprises spécialisées dans la vente de colis qui n'ont jamais été livrés à leurs destinataires.