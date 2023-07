Il récupère les colis de ses voisins pour leur rendre service, l'un d'eux l'accuse de vol

Un homme accepte de recevoir les colis de ses voisins lorsque ces derniers ne sont pas chez eux en journée. Alors qu’il pensait bien faire, ses nouveaux voisins l’ont accusé de voler leurs commandes avant de le menacer.

L’homme pensait bien faire. Il est plus qu’heureux de pouvoir récupérer les colis de ses voisins lorsque ces derniers sont absents en journée. Le généreux voisin travaille de chez lui et se retrouve donc en mesure de collecter les colis des habitants du quartier. « Je n'ai jamais eu de problème avec ça, tout au plus c'est seulement quelques fois par semaine et ça ne me coûte rien de garder le colis en sécurité pendant quelques heures », écrit-il sur le forum Reddit.

Une aubaine pour les habitants qui peuvent ensuite aller le récupérer chez leur voisin attentif. Mais le geste de cet honnête citoyen n’a pas plu à tout le monde. Tout a dérapé lorsqu’il s’est mis à récupérer les colis de ses nouveaux voisins.

Sur le forum, l’homme écrit : « Les voisins viennent chercher leur colis, tout va bien. Mais il y a environ huit mois, un nouveau couple a emménagé à côté de chez moi. Ils travaillent beaucoup, ils partent toujours tôt le matin, et rentrent vers 18h-19h. Je ne les connais pas vraiment, juste des salutations amicales en passant. J'ai dû prendre plusieurs colis pour eux, mais ils ne viennent pas les chercher. Les trois colis précédents, j'ai dû leur apporter et ils m’ont toujours répondu un 'ah ouais, j'ai oublié ça' avec un manque d'intérêt et même pas un 'merci’ ».

Son voisin l’a menacé de porter plainte pour vol

La situation s’est détériorée après un énième colis resté à l’abandon chez l’homme. Les nouveaux voisins ont attendu trois semaines avant d’aller chercher leur colis. Le propriétaire du paquet s’est énervé auprès de son voisin car la commande, portant le nom d’une grande marque d’équipement pour chevaux, était « assez chère et importante ».

Le propriétaire du paquet s’est emporté. Il a insulté son voisin, « est devenu agressif », « a menacé d'appeler la police » et de porter plainte « pour vol ». Le voisin a tenté de se justifier : « J'ai répliqué en disant que ce n'est pas ma responsabilité de livrer son colis, il savait où il était et s'il ne peut prend pas la peine de le récupérer, c'est son problème ».

En commentaires, les internautes ont largement pris fait et cause pour l’homme. Ils lui ont conseillé de ne plus recevoir les colis de ses voisins et en particulier de cet homme. « Refusez tous ses colis à l'avenir. S'il s'y oppose, dites-lui qu'il a menacé de vous faire arrêter et que vous n'en acceptez pas la responsabilité légale. Quelqu'un qui va menacer n'est pas un voisin en qui on peut avoir confiance ».