16 objets insolites du quotidien pensés par des génies de l'invention

On a tous chez soi des objets dont on ne connaît même pas l’utilité. Ils sont là parce qu’ils nous ont tapés dans l'œil. mais certains penseurs de ce monde ont eu la brillante idée, parfois, d’ajouter une petite touche de fantaisie à des objets de tous les jours. Le résultat est surprenant et drôle.

Qui a dit que les objets de notre quotidien devaient manquer d’originalité ? Certainement pas les petits malins qui ont mis au point les objets de cette liste à découvrir ci-dessous. Certes, parfois cela manque un peu de finesse et on ne comprend pas toujours l’intérêt de certains objets. Malgré tout, ces babioles du quotidien présentent un aspect drôle et efficace.

Des porte-vélos transformés pour avoir la forme de cadenas, un panneau en forme de banane pour indiquer un sol glissant ou encore le code-barres d’un essuie-tout qui prend la forme d’une feuille de papier essuie-tout.

Découvrez sans plus tarder les photos improbables d’objets encore plus improbables d’internautes ayant partagé leur découverte.

1. Une peau de banane pour prévenir d'un sol glissant

Crédit : RGZoro/ Reddit

2. Pac-Man s'invite sur les grilles de climatisation du métro suédois

Crédit : psgenius/ Reddit

3. Un hamburger géant pauvre en calories

Crédit : sinmantky/ Reddit

4. Des porte-vélos pour garder votre vélo en toute sécurité

Crédit : sewn_of_a_gun/ Reddit

5. Le code-barres très original d'un paquet d'essuie-tout

Crédit : big_al_1968/ Reddit

6. Un porte-manteau... étrange

Crédit : chickens-rock/ Reddit

7. Plus besoin de s'y prendre à deux fois pour mettre la main sur les biscuits en boîte

Crédit : SAT0725/ Reddit

8. Méthode plus facile pour débrancher une prise

Crédit : basquenv/ Imgur

9. Une cruche à lait idéale pour vous rappeler les bienfaits du calcium

Crédit : GreenScREEndEAth/ Reddit

10. Votre chat sera bien incapable de grimper dans votre sapin pour une fois

Crédit : ChatnNaked/ Reddit

11. Probablement l'une des meilleures idées du monde !

Crédit : RAGNINGMJ/ Reddit

12. Un sac à dos qui renvoie la lumière des phares

Crédit : Cyberwiz91/ Reddit

13. Une grosse ampoule pour éclairer plus fort ?

Crédit : cromebot/ Reddit

14. Qui a dit que les poissons ne pouvaient pas être promenés ?

Crédit : Ezio4815/ Reddit

15. Un Rubik's Cube en relief pour les personnes malvoyantes

Crédit : synapsesucker/ Reddit

16. Une douche-bain-jacuzzi trois en un

Crédit : -Knowledge-/ Reddit