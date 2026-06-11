900 vols, 1,8 million d'euros de salaire : ce commandant de bord avait falsifié ses documents... et n'a été pris qu'à sa retraite

Geoffrey Wall, pilote de ligne canadien, se retrouve aujourd’hui face à la justice après la découverte d’une fraude concernant sa licence de pilote. Une fraude qu’il avait réussi à préserver pendant 17 ans, jusqu’à sa retraite.

Une retraite en toute tranquillité, c’est tout ce que demande le peuple. Cependant, pour cela, il ne faut pas jouer avec le système pendant sa carrière. Geoffrey Wall, un pilote de ligne canadien, pensait certainement profiter pleinement de sa retraite après une carrière remplie en tant que commandant de bord.

Entre 2009 et 2025, il a été le combattant de bord de plus de 900 vols internes, dont certains long-courriers tels que des Boeing 767, 777 et 787. Durant cette carrière de pilote, il a pu cumuler un salaire de près de 3 millions de dollars canadiens, soit environ 1,8 million d’euros.

Le problème est que Geoffrey Wall n’avait pas la licence requise et n’avait jamais passé les tests d’évaluation correspondants à une telle activité professionnelle.

Durant ses vingt-sept ans de carrière au sein d’Air Canada, Geoffrey Wall disposait bien d’un brevet de pilote commercial standard. Ce titre l'autorisait légalement à piloter des appareils légers ou à officier en tant que copilote sur des vols commerciaux.

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Toutefois, en 2009, lors de sa promotion au grade de capitaine, il aurait dû décrocher l'ATPL-A, le plus haut brevet de l'aviation civile indispensable pour diriger un avion de ligne transportant des passagers. Pour contourner cette obligation, le pilote a falsifié ses documents.

Comme le résume le chef de la police, qui a présenté cette affaire en conférence de presse ce mardi 9 juin, c’est un peu comme si un praticien diplômé en médecine générale exerçait en tant que neurochirurgien dans son cabinet.

Le faux pilote démasqué par une vérification de routine

Les documents falsifiés ont tenu durant toute sa carrière et Geoffrey pensait avoir réussi le coup parfait. Cependant, lors de sa retraite au mois de janvier 2025, il a été trahi par une banale vérification de routine des qualifications de l’ensemble des pilotes de la compagnie.

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Dans un communiqué publié ce lundi, la compagnie aérienne Air Canada assure que "la sécurité des passagers n’a pas été compromise par cet incident". L'entreprise rappelle que tous ses pilotes suivent une formation obligatoire tous les six mois et passent un contrôle en vol annuel avec un examinateur agréé par Transports Canada.

La compagnie concède toutefois que "la détention d’un brevet approprié constitue un maillon essentiel" de la sécurité et affirme prendre l’"affaire très au sérieux".

Déjà sanctionné financièrement par le ministère des Transports, l'ex-pilote fait désormais face à la justice pénale. Poursuivi pour fraude de plus de 5 000 dollars canadiens (environ 3 100 euros), contrefaçon et usage de faux documents, Geoffrey Wall comparaîtra le 29 juin prochain pour sa première audience.