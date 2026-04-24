Ces pilotes ont été sanctionnés pour avoir dessiné... des pénis dans le ciel

Auteur d'une mauvaise blague, qui n'a manifestement pas plu à leur direction, des pilotes ont été sanctionnés. Précisions.

Les grivoiseries ne sont manifestement pas la tasse de thé des militaires.

Des jeunes pilotes de chasse finlandais ont été sévèrement sanctionnés par leur hiérarchie après avoir dessiné... des pénis dans le ciel, lors d'un vol d'entraînement. Une blague potache qui n'a pas été du goût de l'armée, laquelle a décidé d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des fautifs.

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Des pilotes sanctionnés pour avoir dessiné des pénis sur le plan de vol

Cette affaire, qui secoue actuellement la grande muette en Finlande, a été révélée par la presse locale ce lundi 20 avril. Selon les informations dévoilées par la chaîne de télévision publique YLE, ces pilotes ont été pris la main dans le sac après la mise à jour d'un tracé de vol, sur lequel apparaissaient des trajectoires dessinant des pénis et autres motifs à caractère sexuel.

Cette blague grivoise a été exécutée lors d'une mission d'entraînement réservée à de jeunes étudiants pilotes, réservistes de l’armée de l’air. Cette sortie aérienne ayant eu lieu dans la matinée du 13 avril dernier, dans le centre du pays.

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Les pilotes, aux commandes d'appareils Grob G 115, avaient décollé aux alentours de 7 h 30 du matin de l’aéroport de Jyväskylä, situé à 300 km au nord d’Helsinki.

Crédit photo : Flightradar24.com

Après la découverte des différents plans de vol, l'état-major a pu constater ces dessins pour le moins osés, que l'on peut également voir sur le site spécialisé FlightRadar24. Furieuse, l’armée de l’air finlandaise a immédiatement réagi. Après avoir confirmé que les pilotes impliqués étaient bel et bien des étudiants réservistes, celle-ci a en effet indiqué que les fautifs feraient prochainement l’objet de poursuites « disciplinaires ».

« Cet incident regrettable a été porté à l’attention de l’Armée de l’air. Une enquête a été immédiatement ouverte et les personnes concernées ont déjà été sanctionnées », (État-major de l'armée finlandaise)

Un porte-parole a cependant rassuré l'opinion en indiquant que « les avions (n'avaient pas dévié de leur route » et que cette erreur de jeunesse n'avait pas « eu d’incidence sur le trafic des appareils de l’aviation civile ».