Sans aucun diplôme, un “faux pilote” aurait fait voler des Airbus A320 à travers toute l'Europe

En Lituanie, la compagnie aérienne Avion Express a confirmé qu’un de ses pilotes aurait menti sur ses qualifications au moment de se faire embaucher comme pilote.

Ce lundi 9 novembre, le média spécialisé Aero Telegraph révélait qu’un faux pilote d’Airbus A320 aurait fait voyager des centaines de passagers à travers l’Europe. Une information confirmée par la compagnie aérienne lituanienne, Avion Express, qui a reconnu avoir embauché un pilote d’avion qui avait menti sur ses qualifications.

« Nous confirmons que la personne concernée était un ancien pilote ayant travaillé pour notre entreprise. L’entreprise a récemment pris connaissance d’informations non vérifiées concernant son expérience professionnelle »

La compagnie aérienne a indiqué qu’une enquête interne a « immédiatement » été ouverte. Elle est toujours en cours. Mais comment le faux pilote a-t-il réussi à tromper des recruteurs chevronnés, qui plus est pour un métier aussi spécifique ?

Les recruteurs n’y ont vu que du feu

Avant de rejoindre la compagnie lituanienne, l’homme concerné aurait seulement occupé un poste de copilote chez Garuda Indonesia. Il aurait falsifié des documents sur son expérience professionnelle afin d’être embauché comme commandant de bord sur des Airbus A320. Pourtant, Avion Express insiste sur le fait qu’elle respecte des procédures de recrutement « strictes » afin de garantir la sécurité de ses vols.

Le « faux pilote » aurait opéré dans plusieurs pays européens jusqu’à cet été. Il est suspendu depuis. D’après le média spécialisé, il aurait également travaillé pour des compagnies aériennes d’Europe occidentale, notamment Eurowings. La compagnie allemande affirme avoir fait appel à ses « experts en sécurité afin qu’ils procèdent à un examen plus approfondi ».

Fondée en 2005, Avion Express, est spécialisée dans la mise à disposition d’avions et d’équipages à court terme avec une flotte principalement composée d’Airbus A320 et A321, qui opèrent en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.