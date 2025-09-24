Le pilote en larmes, les passagers de ce vol EasyJet ont vécu l'expérience la plus traumatisante de leur vie

Un grave incident s’est produit ce dimanche 21 septembre à l’aéroport de Nice : deux avions ont failli se percuter alors qu’ils se trouvaient sur la même piste. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l’incident.

Un drame a failli se produire à l’aéroport de Nice ce dimanche 21 septembre, aux alentours de 23h30. En effet, deux avions ont failli se percuter. Un avion EasyJet se trouvait au bout d’une piste et s’apprêtait à décoller. Cependant, au même moment, un avion de la compagnie tunisienne Nouvel Air se préparait à atterrir.

Le commandant de bord de l’avion EasyJet, en état de choc, a annulé le décollage. L’autre pilote a quant à lui rapidement remis les gaz pour repartir dans les airs. Il a fait une boucle dans le ciel avant d’atterrir 20 minutes plus tard. Au final, les deux avions se sont frôlés et sont passés à seulement 15 mètres l’un de l’autre.

“Cela fait froid dans le dos”

À l’intérieur de l’avion au sol, les passagers ont senti l’autre avion arriver au-dessus d’eux. Ils ont d’abord cru à un orage lorsqu’ils ont senti une intense vibration dans l’habitacle, avant que le pilote ne leur donne des explications.

“Au début, on a cru que c’était un orage ou quelque chose comme ça. Et une à deux minutes après, on a vu le pilote sortir, et la voix tremblante et à deux doigts de pleurer, nous dire qu’on venait d’esquiver un crash d’avion”, a rapporté un passager à TF1 Info.

De leur côté, les passagers à bord de l’avion Nouvel Air ont eux-aussi eu une grosse frayeur lorsqu’ils ont vu l’avion repartir dans le ciel alors qu’il s’apprêtait à se poser.

“Alors qu’on était sur le point de toucher le sol, le pilote a remis soudainement les gaz pour redécoller en quelque sorte. On n’a rien senti de particulier. Évidemment, tout le monde était blême dans l’avion. Quand on s’est posés la deuxième fois, j’ai spontanément applaudi et tout le monde a fait de même dans l’appareil. Avec le recul, on l’a échappé belle quand j’ai appris ce lundi qu’on a frôlé à trois mètres près, le vol EasyJet. Cela fait froid dans le dos ! Mais on n’a pas eu la moindre explication à l’arrivée”, a raconté un passager à Nice-Matin.

Une enquête va être menée par le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) afin de comprendre comment cet incident a pu se produire et comment deux avions se sont retrouvés au même moment sur la même piste.

