À 20 ans, il gagne 9 millions d'euros et décide... qu'il est trop jeune pour arrêter de travailler

Un jeune homme britannique a récemment remporté 9 millions d’euros à la loterie nationale. Âgé de 20 ans, il a décidé de continuer de travailler avec sa famille.

Que feriez-vous si vous gagniez au Loto ? Voici une question qui fait rêver de nombreux Français et à laquelle nous avons tous une réponse. De nombreuses personnes utiliseraient leur gain pour acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, partir en voyage et faire plaisir à leurs proches. Mais nous serions surtout nombreux à arrêter de travailler et à démissionner dès le lendemain pour profiter d’un repos bien mérité.

Cependant, ce souhait n’est pas le même pour tout le monde. Récemment, James Clarkson, un jeune homme britannique âgé de 20 ans, a remporté 7,5 millions de livres à la loterie nationale, soit près de 9 millions d’euros. Mais bien qu’il soit millionnaire, il souhaite continuer de travailler.

Crédit photo : The national lottery

“Je suis trop jeune”

Actuellement, James travaille avec ses parents en tant qu'ingénieur gazier. Dès le lendemain de sa victoire, il était de retour au travail.

“J’étais dehors, dans le froid, en train de réparer des tuyaux bloqués le lendemain du jour où j’ai appris que j’avais gagné. C’est un peu triste, mais c’est la réalité. Je ne vais pas arrêter de travailler, je suis trop jeune. Je sais que certaines personnes doivent penser que je suis fou de continuer le travail, mais j’en ai envie, et évidemment il y aura de belles vacances entre-temps. J’ai besoin d’un but dans la vie et mon père ne me laisserait pas ne pas travailler de toute façon. Il dit qu’il y a plein de millionnaires qui continuent de travailler, et que nous avons besoin d’une raison pour nous lever chaque jour”, a confié le jeune homme au Guardian.

Crédit photo : The national lottery

Même s’il continue de travailler, James s’offre de petits plaisirs avec l’argent qu’il a gagné. Il a organisé un voyage au Cap Vert avec sa petite amie et lui a offert un sac de luxe. Il s’est également acheté deux vestes de créateur ainsi qu’un pass saison pour aller voir Manchester City avec sa famille. Enfin, le jeune homme souhaite s’offrir une nouvelle voiture et gâter sa famille, en aidant ses parents à rembourser leur prêt.

James Clarkson n'est pas le seul millionnaire à être retourné au travail après avoir gagné à la loterie. C'est aussi le cas de cet homme qui est retourné voir ses collègues pour leur offrir des pizzas, mais aussi de ce livreur millionnaire qui a continué de travailler après sa victoire.