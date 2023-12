Un livreur devient millionnaire et continue d'aller travailler une semaine comme si de rien n'était

En Irlande du Nord, un chauffeur-livreur de supermarché a reçu un cadeau de Noël en avance, après avoir remporté 3,8 millions de livres sterling, soit plus de 4,3 millions d’euros, à la loterie. Il a gardé le secret pendant une semaine tout en continuant à aller travailler.

Jonny Johnston, un Nord-Irlandais âgé de 45 ans, avait bien caché son jeu pendant une semaine. Ses collègues ne sont doutés de rien mais le chauffeur-livreur venait tout simplement de passer dans une autre dimension !

C’est en terminant sa tournée un soir qu’il remarque la réception d’un mail lui annonçant une bonne nouvelle concernant son ticket de loterie. Pensant avoir gagné une somme modeste, il n’y prête pas attention jusqu’au lendemain matin, où il apprend qu’il est millionnaire.

Crédit photo : PA

Père de trois enfants et marié depuis 25 ans, Jonny Johnston venait de remporter la modique somme de 3,8 millions de livres sterling, soit plus de 4,3 millions d’euros. Cependant, il ne va pas s’enflammer et conserver sa routine matinale pour aller au boulot.

“Je suis toujours incrédule”

Pendant une semaine, il va continuer à aller au travail en gardant le secret sur sa nouvelle belle fortune. À la fin de la semaine, la vérité est enfin révélée. N’étant jamais parti à l’étranger, il compte emmener sa famille en vacances pour la première fois.

Crédit photo : PA

“Je suis toujours incrédule. C’est un rêve devenu réalité pour moi et ma famille. J’ai toujours travaillé dur et cette victoire nous permettra de réaliser des choses dont nous ne pouvions rêver auparavant”, confie l’heureux gagnant.

Jonny Johnston joue les mêmes numéros à la loterie depuis plus de 20 ans. Une combinaison qui a enfin payé. Il a aussi déclaré qu'il avait également un œil sur une voiture de collection et qu'il pourrait également acheter un nouveau tracteur pour l'un de ses fils, qui travaille dans une ferme.