Voici le département français où il est le plus difficile de trouver du travail

Il existe des départements français où il est plus difficile de trouver du travail car les demandeurs d’emploi sont beaucoup plus nombreux que les offres en elles-mêmes. Voici les départements concernés.

Vous êtes à la recherche d’un emploi mais vous ne trouvez pas d’offre qui vous corresponde ? Vous estimez qu’il y a très peu d’offres dans votre secteur ? Cela peut être dû au département dans lequel vous vous trouvez. Selon des données rapportées par JobLeads, une plateforme spécialisée dans la recherche d’emploi, il est plus difficile de trouver du travail dans certains départements français. En effet, il existe des différences entre les territoires, puisque les salaires fluctuent également selon le département dans lequel vous vivez.

Crédit photo : iStock

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont comparé le nombre d’offres d’emploi disponibles au nombre de chômeurs inscrits à France Travail dans chaque département français, en se basant sur des données datant d’avril 2025. Ces analyses leur ont permis de savoir combien de personnes resteraient sans emploi si tous les postes disponibles étaient pourvus.

Un département français ciblé

Certains départements français connaissent de gros déséquilibres car l’on y trouve plus de demandeurs d’emploi que d’offres disponibles, ce qui augmente le taux de chômage. Selon l’étude, plus un département est peuplé, plus les risques de déséquilibres sont élevés.

Le département le plus touché par ce fléau est le Nord. On comptabilise 319 040 demandeurs d’emploi alors qu’on ne compte que 33 024 offres. Cela signifie que même si toutes les offres étaient pourvues, il resterait encore 282 836 personnes sans emploi. Des chiffres en accord avec le fait que Roubaix, une ville du Nord, est la plus pauvre de France à cause de son taux de chômage important.

“Cette réalité peut s’expliquer la désindustrialisation historique de la région, la concurrence internationale et une reconversion économique encore en cours. Malgré les efforts de revitalisation, le marché de l’emploi reste tendu”, a affirmé Jan Hendrik von Ahlen, cofondateur et directeur général de JobLeads, à Capital.

Crédit photo : JobLeads

En deuxième position, on retrouve le département des Bouche-du-Rhône avec 261 320 demandeurs d’emploi contre 37 151 offres. La Seine-Saint-Denis arrive en troisième position avec 239 030 demandeurs d’emploi et 15 092 offres disponibles. À la suite du classement se trouvent La Réunion, Paris, la Gironde, le Rhône, le Pas-de-Calais, l’Hérault et la Haute-Garonne.

Des départements riches en emplois

À l’inverse, il existe des départements en France où il est plus facile de trouver du travail. C’est le cas de la Lozère, où l’on trouve 5 760 demandeurs d’emploi pour 1 213 offres. Ainsi, il resterait seulement 4 547 personnes sans travail si toutes les offres étaient pourvues. Cette différence s’explique par l’économie locale dynamique et la population stable dans le département.

Crédit photo : JobLeads

Parmi les autres départements où il est plus facile de trouver du travail, on retrouve le Cantal, la Creuse, la Corse-du-Sud, la Haute-Marne, les Hautes-Alpes, le Territoire de Belfort, la Haute-Corse, le Gers et le Lot.

“Les zones rurales, souvent négligées, montrent qu’elles peuvent offrir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, avec des opportunités dans divers secteurs. Ce classement démontre que certaines régions offrent des perspectives intéressantes, souvent en dehors des grandes métropoles”, a affirmé Jan Hendrik von Ahlen.

Vous savez désormais où postuler pour avoir plus de chances de décrocher un emploi !