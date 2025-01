À 29 ans, il possède une collection de cartes Pokémon... de plus d'un million d'euros

Mathias Escofier, connu sous le nom de Rayquamaster, possède une impressionnante collection de cartes Pokémon. Conservé dans un coffre sécurisé, son butin est estimé à plus d’un million d’euros.

Les cartes Pokémon peuvent valoir une vraie fortune selon leur ancienneté et leur rareté. C’est le cas de ces 15 cartes Pokémon, connues pour être les plus chères du monde. Pour cette raison, de nombreux passionnés décident de collectionner ces cartes recherchées, comme ce jeune homme de 23 ans qui a abandonné ses études pour vendre des cartes Pokémon.

Avoir une collection de cartes Pokémon peut être un très bon investissement. En effet, un collectionneur s’est récemment fait cambrioler son butin, dont le préjudice est estimé à 200 000 euros. De son côté, Mathias Escofier est un collectionneur bien connu dans l’univers des cartes Pokémon.

Crédit photo : Rayquamaster / YouTube

Connu sous le nom de Rayquamaster, cet ancien professeur de philosophie âgé de 29 ans a tout quitté pour vivre de sa passion. Aujourd’hui, il est l’un des plus grands vendeurs de cartes Pokémon au monde.

“J’ai commencé très tôt. En 1999, c’était la Pokémania. J’étais tout petit quand ça a débarqué au Japon, puis aux États-Unis et en France. C’était un déferlement. Dans la cour, tout le monde s’échangeait des cartes sans que je comprenne bien ce qui se passait. J’ai voulu faire comme ceux et de fil en aiguille, j’ai acheté le jeu vidéo. C’est devenu une passion et je n’ai jamais décroché. Même quand les copains ont arrêté de s’y intéresser au collège, moi je n’ai jamais quitté le navire”, a expliqué Mathias Escofier à France 3.

Une collection de plus d’un million d’euros

Aujourd’hui, Mathias possède l’une des plus impressionnantes collections de cartes Pokémon de France. Il a à la fois des cartes françaises, japonaises et anglaises. Une collection d’une grande valeur estimée à plus d’un million d’euros.

“Tout est à la banque dans un coffre sécurisé, sinon je ne pourrais pas dormir sur mes deux oreilles ! J’ai glané tout ça au fur et à mesure. Ma toute première carte était un Roucarnage de la série Jungle. En 2016, l’application mobile Pokémon Go a révolutionné le marché et là, mes cartes ont pris de la valeur. Popularité et rareté sont les deux piliers qui guident la valeur des cartes Pokémon”, a confié le jeune homme.

Crédit photo : @rayquamaster / Instagram

Pour acheter et vendre ses cartes Pokémon, Mathias utilise la plateforme américaine spécialisée Whatnon, mais aussi les réseaux sociaux. En participant à des ventes en direct et des enchères, il réussit à vivre de sa passion.

“Tous les mois sont différents. Décembre par exemple marche toujours très bien avec les fêtes. Je tourne à 4 500, 5 000 euros de chiffre d’affaires bruts. Je fais aussi des mois à 1 500. Je ne me verse pas de SMIC, je vis de ce qu’il me reste après le passage de l’Urssaf”, a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, Mathias n’a plus beaucoup d’opportunités pour augmenter sa collection, mais il continue d’acheter des cartes récentes. En parallèle, il alimente une chaîne YouTube suivie par près de 10 000 abonnés, où il partage des vidéos sur sa passion.