15 cartes Pokémon les plus chères au monde

Retrouvez dans ce top 15 les cartes Pokémon les plus chères que les amateurs rêvent d’acquérir. Elles vous surprendront avec leur prix qui bat tous les records.

1. La carte Pikachu Illustrator

À voir aussi

Des Pikachu qui défilent pendant un festival. Crédit : CHENG FENG CHIANG

Pikachu Illustrator est l’une des cartes Pokémon les plus chères au monde. En 2019, elle a été vendue à 195.000 dollars, soit 184.413,45 euros. Quelques mois plus tard, elle bat son propre record lors d’une vente aux enchères. En effet, un collectionneur a osé acheter cette carte rarissime à 230.000 dollars, soit près de 217.513,30 euros.

Le prix élevé de cette carte Pokémon s’explique par son nombre d’exemplaires. Ce dernier est très limité. Pikachu Illustrator n’a été remis qu’aux 3 lauréats du concours d’illustration ainsi qu’aux 20 participants ayant réussi leur dessin en 1997. De ce fait, elle ne compte qu’environ une vingtaine. Actuellement, seules 5 de ces cartes circulent encore au Japon. Le mois de février dernier, Pikachu Illustrator atteint le record ultime. Elle s’est vendue à 900.000 dollars, soit la somme de 851.337 euros.

2. Les cartes Dracaufeu

Des Pokémons en peluche. Crédit : Arkadij Schell

Dracaufeu est un Pokémon de première génération. Les dresseurs peuvent le choisir pour commencer leur aventure. Il est reconnaissable par la flamme sur sa tête. Son intensité se modifie en fonction de l’état physique et émotionnel de ce Pokémon. Avant de devenir Dracaufeu, il a connu plusieurs évolutions : Salamèche, puis Reptincel.

Les cartes Dracaufeu sont utilisées pendant les événements divers et les tournois. Une carte holographique Dracaufeu de première génération se négocie à environ 50.000 euros ou 52.859,25 dollars. Si elle est encore en parfait état, son prix peut atteindre jusqu’à 369.000 dollars, soit près de 349.085,07 euros. Cependant, il est rare de trouver des cartes Dracaufeu avec une cote collector de 10.

3. Les cartes Tortank Galaxy Star

Une voiturette Picachu. Crédit : CHENG FENG CHIANG

Tortank est un Pokémon utilisant l’eau pour combattre ses adversaires. Il appartient aussi à la première génération. Il s’agit de l’évolution de Carabaffe et de Carapuce.

Le prix d’une carte « Tortank Galaxy Star » s’élève aujourd’hui à 360.000 dollars soit 340.470 euros. Elle est l’une des cartes Pokémon GX les plus fortes. Les amateurs de jeux Pokémon l’utilisent souvent lors d’une compétition. Cette carte permet aux concurrents de choisir entre deux récompenses lorsqu’ils sont mis au K.O. Ces cartes sont aussi dotées de plusieurs attaques, de talents et de PV. Il est possible de trouver une de ces cartes en France en vous rendant à la bonne adresse.

4. La carte Ishihara GX

Un magasin Pokémon situé au Japon. Crédit : BestForLater91

Tsunekazu Ishihara est le fondateur de « The Pokémon Company ». Pour fêter ses 60 ans, il a offert cette carte aux participants du « Pokémon World Championships » qui s’est déroulé l’année 2018. L’originalité de cette carte se trouve dans son illustration. Elle représente ce personnage atypique que les amateurs de Pokémon vénèrent. À l’heure actuelle, seules 4 cartes Ishihara GX sont cotées par le « Professional Cards Authenticator ». Il s’agit d’une entreprise basée à Paris ayant pour mission d’évaluer et de certifier l’authenticité d’une cartePokémon. Les collectionneurs sont prêts à dépenser jusqu’à 250.000 dollars pour avoir cette carte. Un chiffre encore susceptible de monter d’ici quelques années.

5. Les cartes Victory Orb

Une personne jouant à Pokémon Go dans la rue. Crédit : Wachiwit

C’était pendant les 3 meilleurs tournois Battle Road de Pokémon que les cartes Victory Orb ont été distribuées. Toutes les versions sont considérées comme de véritables trésors par les amateurs en raison de leur rareté. Toutefois, la version 2005 figure parmi les plus prisées. Celle-ci représente une des figurines emblématiques de cette franchise japonaise : l’adorable Mew, dont l’origine est encore incertaine. Selon certaines sources, il s’agirait de l’ancêtre des Pokémon. Pendant les ventes aux enchères, une carte holographique Pokémon Victory Orb peut valoir jusqu’à 14.500 euros. Si son état est impeccable, son coût sera encore plus élevé.

6. Les cartes Magicarpe

Des jeux de carte Pokémon. Crédit : CTRPhotos

Cette carte est aussi apparue pour la première fois pendant une compétition. Elle figure parmi les cartes les plus rares et les plus chères au monde. Son prix moyen aux enchères est estimé à environ 16.000 euros. À l’origine, un millier de cartes Magicarpe a été édité. Au fil des années, bon nombre de ces cartes ont été perdues. Seuls les plus chanceux l’ont aujourd’hui dans leur collection.

Magicarpe n’est pas un Pokémon de combat. En effet, il ne sait pas faire grand-chose à part créer des ronds dans l’eau. Cependant, il est apprécié pour sa capacité à survivre à n’importe quelle condition.

7. Les cartes L-P Master’s Key

Un homme habillé en Pikachu. Crédit : Patryk_Kosmider

À la fin d’un tournoi Pokémon, les participants reçoivent toujours des cartes. La Master’s Key figure parmi les récompenses offertes aux 3 vainqueurs du tournoi vidéo du World Championship qui s’était déroulé l’année 2010. Comme il n’en existe aujourd’hui que 17 exemplaires, leur prix est monté en flèche. Ces cartes ont déjà été mises en vente à plus de 20.000 euros.

8. Les cartes Prototype Tortank

Figurine de Bulbizarre sur un Smartphone. Crédit : emmepiphoto

Ce prototype s’est aussi vendu à des milliers d’euros pendant une vente aux enchères en ligne. C’est la version de base du jeu de cartes Pokémon avant l’édition de sa version finale. L’illustration de cette carte est très originale. Elle représente Tortank, un des Pokémons les plus emblématiques de cette franchise japonaise. Aujourd’hui, les collectionneurs venant des quatre coins du monde recherchent activement cette carte. Comme le nombre d’exemplaires est très limité, il est rare de la trouver.

9. Les cartes No. 1 Trainer

Des Pokémons dans une fête foraine. Crédit : Gregory Clifford

Les cartes Pokémon No. 1 Trainer n’ont été éditées qu’en un seul exemplaire. Une des principales raisons pour lesquelles elles figurent parmi les cartes les plus chères au monde. Seuls les gagnants des tournois et des championnats du monde de Pokémon possédaient les No. 1 Trainer. Peu d’entre elles sont mises en vente, d’où le prix extrêmement élevé. Pour se procurer l’une de ces cartes, il faut compter en moyenne environ 60.000 euros. Il faut aussi attendre que ses propriétaires se décident à les mettre sur le marché.

10. Les cartes Rayquaza Goldstar

Un Pokémon en plastique Crédit : Ирина Мещерякова

Les cartes Goldstar figurent aussi parmi les cartes Pokémon les plus chères. Elles se distinguent des modèles classiques par la présence de l’étoile dorée juste après leur nom. Les cartes Rayquaza appartiennent à cette gamme. Elles étaient éditées à des milliers d’exemplaires et ont permis à de nombreux enfants de découvrir cette franchise japonaise de grande envergure. Cependant, au fil des années, ils ont disparu du marché. Si vous avez la chance d’en posséder, vous pourrez la vendre à une valeur inestimable. Pendant une vente aux enchères en ligne, par exemple, un amateur a pu vendre sa carte Rayquaza Goldstar à 18.000 euros.

11. Les cartes Méga Kangourex

Des jouets Pokémons. Crédit : Aneese

Ces cartes sont aussi très rares. De ce fait, il est possible de les vendre à un coût élevé. Afin d’estimer la valeur de votre carte Pokémon Méga Kangourex, assurez-vous d’abord qu’elle est bien authentique. Pour cela, observez les symboles situés sur le coin inférieur droit ou gauche de la carte. Ces derniers représentent soit un losange, soit un cercle, soit une étoile. Si elle est dotée d’une étoile noire, elle vaut une petite fortune. Vous pouvez aussi jeter un œil à son numéro de série. Au besoin, n’hésitez pas à réaliser l’authentification du modèle auprès des organismes spécialisés comme « Professionnal Cards Authenticator ». Ils sont plusieurs en France et dans les quatre coins du monde.

12. Les cartes Mewtwo

Un bus avec des dessins Picachu. Crédit : bowie15

Mewtwo est un adversaire farouche et rare. Il est difficile à capturer à cause de son caractère malfaisant. La carte Mewtwo représente bien ce Pokémon hors du commun. Une des raisons pour lesquelles elle est prisée par les amateurs et les collectionneurs de cartes. Une seule de ces cartes vaut près d’une centaine de dollars. Les versions 130 Pv avec Psyko et Boucliers sont encore plus chères et sont considérées comme des perles rares sur le marché des cartes Pokémon.

13. Les cartes Trophy Pikachu Gold 1ère place

Pikachu sur le point d’envoyer des décharges électriques. Crédit : nicescene

Cette carte Pokémon figure également parmi les plus chères sur le marché. D’après certaines sources, il n’en existerait que 4 exemplaires. Ces cartes étaient les récompenses offertes aux 4 gagnants d’une compétition réalisée en 1997. Il est très rare de les trouver sur les sites de ventes aux enchères. Et lorsqu’elles font leur apparition, leur prix reste exorbitant. Les cartes Trophy Pikachu Gold sont vendues à plus de 100.000 dollars l’unité.

14. Les cartes Lugia 1st Edition

Un festival de Pokémon. Crédit : Wachiwit

Lugia est classé parmi les Pokémons les plus puissants de tous les temps. Les cartes Lugia 1st Edition sont des investissements très intéressants. En effet, lors d’une vente privée réalisée en novembre 2020, sa version holographique s’est vendue à 129.000 dollars. Son propriétaire actuel pourra le revendre pour une somme encore plus élevée d’ici quelques années. À condition bien sûr qu’il en prenne bien soin. En effet, les cartes en parfait état se vendentencore plus cher.

15. Kangaskhan Family Event Trophy

Une mascotte Picachu. Crédit : yokaew

Les cartes Kangaskhan Family Event Trophy comptent aussi parmi les cartes Pokémon les plus coûteuses. Ces dernières ont été distribuées aux vainqueurs du tournoi de Mega-Battles Parents/enfants organisé par Pokémon Company en 1998. Elles sont toutes conçues dans une même langue et se composent de nombreux bonus : logo unique, holographie, design original… Le mois d’octobre 2020, une de ces cartes a été vendue aux enchères à un collectionneur passionné par cet univers. Son prix était de 150.100 dollars. Les amateurs de Pokémon espèrent que d’autres exemplaires feront bientôt leur apparition sur le marché.