Collectionneur de cartes Pokémon, il se fait cambrioler pour un préjudice estimé à 200 000 euros

En Belgique, un célèbre collectionneur de cartes Pokémon a été victime d’un cambriolage. Le préjudice est estimé à 200 000 euros !

C’est à Hoogstraten, dans le nord de la Belgique, qu’Yves Bruynen a passé dix ans de sa vie à étoffer sa collection de cartes Pokémon dans sa boutique. Une collection qui a été l’objet d’un cambriolage le week-end dernier selon le média belge 7sur7, ce jeudi 4 janvier.

Le média a publié une vidéo de caméra de surveillance, située à l’extérieur de la boutique, sur laquelle on peut voir plusieurs individus masqués en train de piller la boutique du collectionneur.

“Ils sont entrés dans le magasin avec de gros sacs. Ils ont surtout visé les produits les plus chers et les plus exclusifs. Ils ont laissé de côté les nouveaux produits, qui valent un peu moins cher. Il suffit de regarder l’étagère où se trouvaient les boîtes japonaises, elle a été dévalisée. Ils ont laissé les autres boîtes. Ils savaient très bien où aller, on les voit se diriger directement vers les armoires où se trouvaient les produits exclusifs”, raconte le collectionneur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elien Aernouts (@aernoutselien)

Selon Yves Bruynen, les malfaiteurs étaient au nombre de quatre et auraient utilisé des brouilleurs Wi-Fi, mais aussi des casques pour communiquer entre eux. Il se demande d’ailleurs s’il peut les connaître : “Qui sait, ils sont peut-être venus au préalable pour effectuer des repérages ?”.

“C’est l’oeuvre d’une vie”

Le préjudice est estimé à plus de 200 000 euros. Au-delà de l’argent, c’est surtout la perte de pièces de collection rares qui chagrinent le collectionneur. Cependant, il pense qu’un tel larcin sera difficile à revendre sans se faire repérer. Il propose d’ailleurs une récompense de 10 000 euros à toute personne qui permettra de retrouver les voleurs ou les marchandises.

Crédit photo : Yves Bruynen

“J’ai pleuré. C’est l’oeuvre d’une vie. Je pense que c’était l’une des plus grandes collections de cartes uniques d’Europe”, déplore le collectionneur qui ne cache pas sa détermination à retrouver ses biens : “Ce sera une véritable chasse à l’homme. Je dois les récupérer car, malheureusement, les assurances n’interviendront pas. Il s’agit de cartes uniques pour lesquelles il n’existe pas de factures d’achat. Il s’agit souvent de cartes échangées ou achetées à titre privées”, explique-t-il.

Malgré ce préjudice, Yves Bruynen s’estime heureux d’avoir eu le nez creux de conserver ses pièces les plus précieuses dans “un lieu tenu secret”. Si vous voulez avoir une idée de la valeur d’une carte rare Pokémon, un carte Dracaufeu de la première génération avait été vendu pour 418 000 euros en février 2021.