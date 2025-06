Ce prénom venu de Pokémon est aussi rare que magnifique, 1200 personnes le portent en France

Voilà un prénom issu d’une série adorée qui possède une réelle signification et dont la consonance ne rebute personne. Il exprime la douceur et la bienveillance.

Pour certains parents, trouver le nom de leur futur bébé n’est pas simple. Alors, ils cherchent des idées où ils peuvent, comme cette maman qui s’est inspirée de ses séries préférées pour donner un prénom ridicule à son bébé. Ou bien de cette mère de famille qui a choisi des prénoms « horribles » sans consulter son mari.

Heureusement, parfois, les séries télé peuvent être de bonnes sources d’inspiration. Pourtant, le prénom en question n’est porté que par 1200 filles en France. Est-ce parce qu’il a connu une plus grande popularité grâce à Pokémon ? Il faut dire que le personnage était central dans les dessins animés de notre enfance. Vous avez deviné duquel il s’agit ?

Un prénom de Pokémon qui rime avec bienveillance

Crédit photo : SewcreamStudio/ iStock

Il n’y a pas de personnages féminins plus connus dans Pokémon que Jessie de la Team Rocket et Ondine, championne de l’arène d'Azuria et amie de Sacha et Pierre. C’est bien le prénom de la dresseuse du Pokégroupe qui trouve grâce aux yeux des parents.

Ondine est apparue pour la première fois en 1972 dans notre pays, selon l’Insee. Mais c’est bien en 2006 qu’il a atteint son pic de popularité avec 48 naissances enregistrées. Pokémon était alors au sommet de sa forme chez les spectateurs français depuis déjà quelques années. Cependant, avec le temps, Ondine s’est fait de plus en plus discret.

Crédit photo : Pokepedia

Pour 2025, les prédictions estiment à moins de 30 enfants l’attribution du prénom Ondine. Provenant du latin « unda » qui signifie « vague » ou « eau », Ondine fait donc référence à tout ce qui touche à l’eau. Pas étonnant que ce prénom ait été choisi pour la version française de Pokémon (Misty en VO) quand on sait que Ondine a une préférence pour les Pokémon de type eau.

Les Ondine sont douées pour écouter leurs émotions et celles des autres. Elles sont toujours pleines d’imagination et de créativité qu’elles expriment à travers différents arts comme la musique, l’écriture, la peinture et la littérature. Surtout, les Ondine sont associées à la douceur et la liberté. C’est peut-être pour cela qu’elles n’apprécient pas l’autorité.

Enfin, les Ondines sont bienveillantes et inspirent la protection et la confiance, la loyauté et l’empathie. Avec toutes ces qualités, Ondine devrait faire des merveilles en 2025.