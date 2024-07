À 35 ans, tout le monde le prend pour un adolescent, il dévoile son secret pour avoir l'air aussi jeune

Du haut ses 35 ans, Brandon Miles May fait plus jeune que son âge. Récemment, cet Américain a dévoilé sa routine anti-âge, qui lui permettrait de garder l’apparence d’un «adolescent».

Son nom ne vous dit sûrement, mais Brandon Miles May est un rédacteur médical originaire de Detroit, dans le Michigan (États-Unis).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier a découvert le secret de jouvence. La raison ? Du haut de 35 ans, cet Américain en fait 15 de moins. Avec son visage juvénile, Brandon Miles May fait beaucoup plus jeune que son âge.

Crédit Photo : Brandon Miles May / Instagram

Selon ses dires, personne ne le prend au sérieux quand il révèle son âge.

«Quand je me rends à l’aéroport, la sécurité vérifie plusieurs fois ma carte d’identité avant de me la rendre. Dans la plupart des cas, les gens me donnent entre 15 et 19 ans», a déclaré Brandon Miles May dans les colonnes de LADbible.