À 54 ans, cette femme devient mère porteuse pour son fils et sa belle-fille

Par amour, une femme a décidé de porter l’enfant de son fils et de sa belle-fille stérile.

«Une maman formidable donne toujours une grand-mère exceptionnelle». Cette citation de l’écrivain Jean Gastaldi illustre à merveille l’histoire de Nancy Hauck, 58 ans, de son fils Jeff, 35 ans, ainsi que de sa belle-fille, une certaine Cambria, 30 ans.

La raison ? Par amour, la quinquagénaire a fait le choix de devenir mère porteuse pour son fils. Cette aventure insolite a commencé lorsque Cambria dû subir une hystérectomie, (une ablation chirurgicale de l’utérus, ndlr), après la naissance de ses deux paires de jumeaux conçus après une technique de FIV.

Elle décide de porter l’enfant de son fils

À l’instar de nombreux parents, Jeff et sa compagne souhaitaient agrandir leur famille. C’est dans ce contexte que Nancy a décidé de porter l’enfant de son fils et de sa belle-fille que l’opération a rendu stérile.

«Ils ont eu beaucoup de difficultés avec l’infertilité. Mais ils avaient sept embryons à essayer avec la FIV et ont décidé de tous les utiliser(…) Cambria ne pouvait plus porter ses propres enfants. Et j’ai eu le sentiment, quelques mois plus tard, que je devais lui proposer de le faire», a confié la mère de famille

Du haut de ses 56 ans, Nancy a eu quelques doutes quant à la possibilité de tomber enceinte à son âge : «J’ai dit à mon fils et à Cambria que j’étais d’accord, mais que je pensais que je serais trop vieille». Une chose est sûre : la future mamie était loin de se douter qu’un miracle était sur le point de se produire : «Mais à ma grande surprise, les médecins ont dit que j’étais en bonne santé et que je pouvais le faire».

Par chance, le transfert de l’embryon s’est déroulé sans accroc. Aujourd’hui, Nancy attend un petit garçon dont la naissance est prévue courant novembre. Sans surprise, cette dernière a hâte de rencontrer son petit-fils

«Je n’ai jamais imaginé que je serais enceinte à 56 ans ou que ce serait possible, mais c’est la plus belle des choses.«, a-t-elle expliqué.