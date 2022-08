En découvrant le visage de leur bébé issu d'une mère porteuse, ce couple décide de l'abandonner

Des parents qui avaient eu recours à une mère porteuse pour donner naissance à un enfant ont changé d’avis en voyant pour la première fois le visage du nourrisson.

Pour un couple qui souhaite avoir un enfant, il n’y a rien de plus beau que la venue au monde de ce petit être tant désiré.

À voir aussi

Le jour de la naissance est en effet un souvenir impérissable, celui de l’accomplissement d’un projet d’amour et le début d’une nouvelle vie marquée par ce lien indéfectible avec sa progéniture.

Hélas pour certains, cela peut vite tourner à la désillusion voire au cauchemar. C’est ce qu’ont vécu deux parents américains qui ont eu une très mauvaise surprise en découvrant leur bébé.

L’histoire remonte à 3 ans et avait fait l’objet de plusieurs articles de presse. Tout était parti à l’époque du témoignage du papa qui s’était confié sur le réseau social Reddit (post supprimé depuis).

Crédit photo : Istock

Ce couple, qui a fait appel à une mère porteuse, n'a pas voulu de l'enfant en découvrant son visage

À travers les mots de ce dernier, on découvrait alors que le couple essayait depuis des années d’avoir un enfant, mais en vain.

Après de multiples fausses couches, cet homme et cette femme avaient donc pris la décision de faire appel à une mère porteuse, considérant qu’il s’agissait là de la meilleure solution pour avoir un enfant qui serait biologiquement le leur.

Mais les choses n’allaient pas se passer comme prévu !

Car après avoir jeté leur dévolu sur une « gentille femme qui prenait soin de son corps » et avec laquelle il s’entendait très bien, le couple, qui a vécu la grossesse avec un mélange d’excitation et d’appréhension, est tombé de haut le jour de la naissance.

Ce jour-là, en découvrant le visage de son enfant, le papa « a su que quelque chose n’allait pas ». Selon lui, le nouveau-né avait des cheveux noirs, les yeux marron et des traits asiatiques. Non pas qu’il s’agissait d’un problème pour eux, mais étant donné que lui est sa femme étaient « blancs, blonds et avec des yeux bleus », le doute était permis.

Crédit photo : Istock

Un test ADN leur donnera hélas raison en partie car celui-ci révélera que le papa n’était pas le père biologique et que cette anomalie résultait d’une spectaculaire erreur conjointe, commise en amont par la banque de sperme ainsi que l’agence de mère porteuse.

« Nous nous fichons de l’origine ethnique, nous sommes juste contrariés que le bébé ne soit pas le nôtre (…) s’il était blanc et pas de moi, nous aurions été tout aussi en colère », avait alors précisé le papa, comme pour mieux anticiper d’éventuelles critiques quant à sa réaction.

« La mère porteuse avait aussi le cœur brisé quand nous lui avons révélé ce qui s’était passé », avait-il poursuivi.

La mort dans l’âme, le couple avait finalement décidé de proposer le nourrisson à l’adoption. Une situation qui avait profondément divisé les internautes, certains ne manquant pas de critique l’attitude des parents, accusés d’abandonner un bébé qui restait pourtant biologiquement celui de la maman.