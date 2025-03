Cette grand-mère de 74 ans est mariée à un Tunisien de 34 ans son cadet

Du haut de ses 74 ans, la Britannique Christine Haycox a célébré ses quatre ans de mariage avec son époux, de 34 ans son cadet. Une relation qui fait débat.

Christine Haycox vit un véritable conte de fées. À 74 ans, cette femme originaire de Leeds (Angleterre) est mariée à un homme beaucoup plus jeune qu’elle.

Le septuagénaire a rencontré son époux, Hamza Dridi, 40 ans, en ligne en 2018. À l’époque, Christine lui donnait des cours en ligne. Son élève était alors âgé de 34 ans.

Crédit Photo : Christine Haycox

Une idylle est née entre eux, et la Britannique s’est envolée six semaines plus tard en Tunisie pour lui rendre visite. Le couple s’est uni pour la vie en décembre 2020.

Comme le rapporte le Daily Mail, Christine vit en Tunisie depuis sept ans. Elle s’est convertie à l’Islam en 2021.

Aujourd’hui, les deux tourtereaux s’aiment comme au premier jour, et ce, malgré la grande différence d’âge qui les sépare.

« Christine est une femme adorable. Elle est ma reine. J'aime sa personnalité et son intelligence », a déclaré Hamza à propos de son épouse.

Crédit Photo : Christine Haycox

Christine a été mariée pendant plus de 30 ans, avant de divorcer en avril 2003. Elle a un fils de 44 ans et une fille de 39 ans, ainsi que deux petits-enfants de 18 ans et 18 mois. D’après elle, ses enfants et ses proches considèrent le jeune homme comme un membre de la famille.

« Ils peuvent voir à quel point je suis heureuse. Mes amis ont été formidables (…) », a-t-elle confié.

Toujours selon ses dires, Christine et Hamza ont une vie intime très active.

« C'est un Tunisien au sang chaud (…) J’ai besoin d'une prothèse de hanche, mais à part ça, mon âge ne m'empêche pas de faire l'amour », a-t-elle expliqué au média anglais.

Une union qui dérange

Sans réelle surprise, le couple fait l’objet de critiques en ligne. Certains internautes accusent Hamza d’être en couple avec Christine pour son argent. D’autres pensent que le Tunisien s’est marié avec elle pour obtenir un visa pour l’Angleterre.

Des accusations qui ne passent pas auprès de Christine, qui ne comprend pas pourquoi son couple dérange autant.

« Je n’ai pas beaucoup d’argent parce que je ne suis qu’une enseignante ordinaire. De plus, Hamza est tellement attaché à sa famille qu’il ne l’aurait jamais quittée », a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Christine Haycox

Selon elle, ce sont surtout les Britanniques qui s’opposent à cette relation. Néanmoins, un restaurateur tunisien a une fois interpellé Hamza pour se moquer de Christine.

Le couple espère obtenir un visa pour que Hamza puisse se rendre au Royaume-Uni et rencontrer le reste de la famille de Christine.

Crédit Photo : Christine Haycox

À long terme, ils envisagent de vivre en Angleterre car Christine a besoin de traitements médicaux qu'elle ne peut pas obtenir facilement en Tunisie.