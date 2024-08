Un petit garçon de 7 ans repère une erreur passée inaperçue sur un panneau de signalisation

Valentin Weiss, une jeune garçon âgé de sept ans, a remarqué une erreur sur un panneau de signalisation. Explications.

C’est ce que l’on appelle avoir un sens de l’observation aiguisé. Valentin Weiss, un jeune garçon allemand âgé de sept ans, a surpris le service des travaux public. La raison ? Alors qu’il était dans un bus pour se rendre à l’école, le jeune garçon a remarqué une erreur de calcul sur un panneau de signalisation, placé sur la route.

Valentin Weiss se rendait ce jour-là à la ville de Schneeberg depuis Amorbach. Sur le trajet, une erreur, flagrante pour lui, l’a interpellé : il s'est rendu compte qu’un panneau à Amorbach indiquait une distance de 14 kilomètres pour se rendre jusqu’à Walldürn. Pourtant, un autre panneau dans la ville de Schneeberg, affichait une distance de 15 kilomètres pour la même destination. Pourtant, cette dernière distance aurait dû être plus courte, ou que lapremière, plus longue de quelques kilomètres.



Crédit : iStock

Une erreur confirmée puis corrigée

Surpris par cette erreur, le jeune garçon a décidé d’en informer le service des travaux public, le Landrat Jens Marco Scherf. Et finalement, le jeune garçon avait raison et les services ont reconnu leur erreur. La distance affichée à Amorbach pour se rendre à Walldürn aurait dû être de 18 kilomètres au lieu de 14 kilomètres. Une erreur qui a très vite et corrigée par les services publics qui ont remercié le jeune garçon.

De son côté, le jeune Valentin s’est empressé d’immortaliser cette action via une photo près du panneau de signalisation aux côtés de son père. Et il faut avouer que la scène est adorable. Preuve que même les adultes font des erreurs et que les enfants, attentifs et rusés, sont aussi là pour les réparer.



Crédit : Weiss

Alors, que pensez-vous de cette histoire de panneau de signalisation ?