Ce panneau de signalisation mis en place en France va rendre fous les automobilistes

Depuis 2021, un panneau de signalisation fait l’objet d’une phase d’expérimentation dans plusieurs régions de France. Fin juillet 2024, il pourrait être élargi à toutes les régions du pays, ce qui risque de ne pas faire que des heureux.

Imaginez la situation : vous êtes en plein embouteillage en heure de pointe. Les voitures devant vous n’avancent pas ou très peu et vous devez faire preuve de patience pour arriver à destination, quand vous apercevez un motard dans votre rétroviseur. Zigzaguant entre les voitures, celui-ci arrive peu à peu à votre hauteur en passant entre les véhicules, franchissant les lignes au sol.

Cette conduite est appelée “circulation inter-files” (CIF) et n’est pas autorisée dans le code de la route, car jugée trop dangereuse. En plus de cela, elle a le don d’exaspérer les automobilistes les plus impatients.

La circulation entre les voitures autorisée

Pourtant, cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée d’un nouveau panneau de signalisation sur les routes françaises. Ce panneau autoriserait la circulation inter-files aux deux-roues et trois-roues motorisées sur les autoroutes et les voies rapides. Ainsi, les motards pourraient circuler entre les voitures lorsque le trafic est dense et que l’espace entre les véhicules est suffisant pour passer.

Pour le reconnaître, ce panneau représente une circulation dense et des motocycles passant entre les voitures. Il peut être accompagné de deux autres panneaux complémentaires, plus petits, portant l’inscription “en inter-files” et limitant la vitesse à 50 km/h.

Crédit photo : Feeling Conduite / Facebook

Ce nouveau panneau est en phase d’expérimentation dans 21 départements de France depuis le 2 août 2021. Il est visible sur certaines routes des Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, Nord, Pyrénées-Orientales, Rhône, Var, Vaucluse ainsi que les départements de la région Ile-de-France. Cette phase de test doit durer trois ans pour “permettre d’étudier les conditions dans lesquelles cette pratique pourrait être autorisée, sécurisée et enseignée” selon le site de la Sécurité routière. Ainsi, l’expérimentation doit se terminer fin juillet 2024.

Pour le moment, nous ne savons pas si ce panneau va se généraliser dans toute la France. En effet, certaines règles de sécurité sont encore à éclaircir car ce comportement sur la route reste dangereux à cause de la proximité des voitures et des automobilistes qui peuvent déboiter à tout moment. Quoi qu’il en soit, si vous avez prévu de partir en vacances prochainement dans les départements concernés, attention à vos angles morts et vos rétroviseurs en heures de pointe.