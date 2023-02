Cet enfant prodige de 9 ans a fini le lycée et va faire ses études à l'université pour devenir astrophysicien

David Balogun est un vrai petit prodige : à seulement 9 ans, il a obtenu son diplôme au lycée et s’apprête à entrer à l’université pour devenir astrophysicien.

En Pennsylvanie, David Balogun est un enfant pas comme les autres puisqu’il possède des capacités intellectuelles exceptionnelles.

Le petit garçon a commencé l’école en 2020 en suivant des cours en ligne. Il s’est inscrit juste avant la pandémie de Covid-19 et trois ans plus tard, il a obtenu son diplôme au lycée.

Crédit photo : David Balogun

« C’est un enfant de 9 ans avec un cerveau qui a la capacité de comprendre beaucoup de concepts au-delà de son âge, et parfois au-delà de ma propre compréhension », a affirmé la mère de David.

Il obtient son diplôme secondaire à 9 ans

En obtenant son diplôme, David est devenu l’un des plus jeunes diplômés du secondaire de tous les temps. En plus d’avoir de très bonnes capacités intellectuelles, le petit garçon aime jouer du piano, pratiquer les arts martiaux, construire des robots et regarder des vidéos d’astronomie et de physiologie sur internet.

« Comme le dit ma mère, ma matière préférée est d’apprendre de nouvelles choses, a affirmé David. Qu’il s’agisse d’art, de mathématiques, de sciences, d’anglais ou d’études sociales, je serai heureux d’apprendre quelque chose de nouveau. »

Il rêve de devenir astrophysicien

Dans ses matières scolaires, David aime particulièrement étudier la science, la programmation informatique et la chimie nucléaire. Par la suite, le petit garçon rêve de devenir astrophysicien.

« Je veux être astrophysicien et je veux étudier les trous noirs et les supernovas », a-t-il affirmé.

Crédit photo : David Balogun

Actuellement, ses parents évaluent les perspectives de David à l’université. Comme l’enfant est encore petit, ils ne veulent pas qu’il aille trop loin de chez lui, tout en cherchant un programme qui lui permettra de s’épanouir.