Elle réussit son BAC avec 17 de moyenne, mais aucune école ne veut d'elle sur Parcoursup

Grâce à ses bons résultats scolaires et ses nombreuses expériences, Clara pensait pouvoir entrer en école d’infirmière cette année. Cependant, Parcoursup en a décidé autrement.

Clara est une très bonne élève qui était scolarisée dans le lycée de Verdalle, dans le Tarn. Elle a réussi son année de terminale haut la main avec 17/20 de moyenne générale ainsi qu’une mention bien au bac pro “Services aux personnes et aux territoires”. En plus de cela, Clara suivait une option théâtre, faisait du bénévolat en MJC et en Ehpad le mercredi et le dimanche. Elle a également été fille au pair en Irlande pendant un mois.

Crédit photo : iStock

Comme tous les autres lycéens, Clara a formulé ses vœux sur Parcoursup dans le but d’entrer en école d’infirmière cette année. Cependant, malgré les excellents résultats de l’élève et ses multiples expériences, elle n’a eu aucune réponse favorable. Aucun de ses vœux n’a été accepté et elle n’a même pas été placée sur liste d’attente.

“C’est injuste, incompréhensible, regrette Clara. Des filles se sont moins données que moi et ont le droit à cette chance. J’avais pourtant fait attention à bien tout remplir, avec des lettres de motivation relues etc. On m’avait bien expliqué que plus j’ai d’expériences, plus mon dossier a des chances de passer.”

Une injustice pour Clara

Aujourd’hui, aucune solution ne s’offre à Clara. Il est trop tard pour faire un recours et l’étudiante n’a plus de choix : elle ne doit rien faire cette année et retenter sa chance l’année prochaine. Cependant, l’étudiante a peu d’espoir : “Si on ne m’explique pas pourquoi cela n’a pas fonctionné cette année, je crains que ce soit le même cinéma.”

“Même les professeurs de Clara ne comprennent pas comment elle n’a pas reçu d’affectation. Il manque du personnel soignant et on refuse aux personnes les plus motivées de rentrer dans les écoles”, a affirmé la mère de Clara, Emmanuelle.

Crédit photo : iStock

Ce n’est pas la première fois qu’un étudiant est victime du fonctionnement de Parcoursup. L’année dernière, Bilel n’a trouvé aucune place en faculté de médecine malgré son 15/20 de moyenne générale et les félicitations reçues au conseil de classe. De son côté, Clara a partagé son histoire sur son compte TikTok et a reçu près de 300 témoignages d’autres lycéens dans sa situation.