Des agricultrices prennent la pose dans un calendrier sexy pour faire évoluer les mentalités

Une agricultrice se met à nu dans un calendrier glamour pour la bonne cause et pour changer le regard sur son métier.

Solène Chevalier est une femme qui veut briser les codes !

Cette agricultrice de Spay, dans la Sarthe, aimerait que le regard sur sa profession évolue et que la place des femmes dans le milieu agricole soit davantage reconnue.

C'est pourquoi elle n'a pas hésité à poser dans un calendrier sexy, tout comme plusieurs de ses collègues, afin de dépoussiérer les clichés.

Cette agricultrice pose dans un calendrier sexy pour montrer que l'on peut être féminine et besogneuse

« Je n'ai pas peur de me casser un ongle ou de me salir quand je travaille dans la ferme », confie non sans humour la jeune femme, interrogée par France 3.

« Je suis une femme, belle, bosseuse, courageuse. Mes parents n'étaient pas dans le milieu agricole. Avec ce calendrier, je veux montrer cette image de la femme agricultrice », poursuit-elle, plus sérieusement.

À la tête d'une exploitation bio de 9 000 poules pondeuses, Solène a en effet décidé de mettre en lumière la présence féminine au sein de l'agriculture, en espérant - pourquoi pas - éveiller quelques vocations.

Il faut dire qu'un agriculteur sur 3 est une femme aujourd'hui. Un chiffre qui vient tordre le cou aux idées reçues.

Alors pour lutter conter ces clichés rétrogrades, le calendrier « Les Belles des prés » aspire à faire évoluer les mentalités.

« On veut changer, casser les préjugés sur les femmes dans le monde agricole. On a autant notre place que les hommes. Quand on me demande quel métier je fais. Les gens ont toujours l'air étonné de ma réponse », souligne ainsi l'agricultrice.

Les photos de l'édition 2024 ont été prises dans la ferme de Solène qui apparaît sur la couverture du mois d'avril en petite tenue, mais pas question non plus d'être vulgaire.

« Oui sur une photo, je suis en soutien-gorge devant mon tracteur, avec la combinaison de travail, glissée sur les hanches. C'est soft ! Je suis maman d'un petit garçon et je fais de la vente directe, alors il y a des limites », s'amuse-t-elle.

« Des filles ont posé en robe. Chacune faisait comme elle voulait. Les footballeurs font bien des calendriers sexy. Pourquoi pas nous ! », ajoute-t-elle.

Pour la petite histoire, sachez que ce calendrier (vendu 20 euros pièce) a également été lancé pour la bonne cause, car l'argent récolté sera en partie reversé à une association qui aide les femmes à s'installer sur des exploitations agricoles.

Une très belle initiative.