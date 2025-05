L'agriculture, un secteur d'avenir pour celles et ceux qui veulent changer les choses

Les préoccupations des jeunes évoluent et nombreux sont ceux qui veulent changer les choses, dans leur vie personnelle comme au travail. Dans cette optique, le secteur de l’agriculture est l’opportunité parfaite pour s’engager au travers de métiers qui ont du sens.

Alors que le monde et les technologies ne cessent d’évoluer, nous coupant chaque jour un peu plus de notre contact avec la nature, les jeunes sont de plus en plus nombreux à revenir à l’essentiel en adoptant des habitudes responsables. Et pour changer les choses et avoir un impact positif sur son environnement, il est aussi important de trouver un métier qui a du sens.

Les Jeunes Deter s’engagent pour changer les choses

Et c’est là que les métiers de l’agriculture entrent en jeu. Plus indispensables que jamais, ils s’inscrivent dans des préoccupations primordiales, comme l'alimentation, l'environnement, la biodiversité ou encore le changement climatique. Et justement, ce secteur recrute, quel que soit le niveau de qualification, avec de nombreuses perspectives d’évolution.

Crédit photo : iStock

Tout d’abord, l’agriculture, ce n’est pas que le métier d’éleveur ou de céréalier. Ce secteur comprend aussi tous les métiers de la forêt, du paysage, de la viticulture et de l’élevage d’animaux. Autant de voies possibles pour trouver celle qui vous convient. Pour illustrer cet univers unique, nous avons reçu Noémie, qui s’est prêtée au jeu de l’imposteur avec Roman Doduik pour nous présenter son métier de maraîchère et sa passion pour l’agriculture raisonnée.

Un choix de carrière qu’elle a fait par besoin de se recentrer sur le travail de la terre et grâce auquel elle fournit des commerces locaux en légumes bio qu’elle cultive toute l’année. Pour y parvenir, Noémie a fait un BTS en production horticole.Ce n’est qu’un exemple des nombreux métiers qu’offre le secteur de l’agriculture, chacun permettant de vivre de sa passion, au contact de la nature et des animaux, tout en trouvant du sens dans son métier au quotidien.Si ce secteur vous intéresse, il existe de nombreuses formations adaptées, dans lesquelles la priorité est donnée aux stages et aux alternances tout au long des cursus. En plus, vous aurez la possibilité d’évoluer rapidement tout en acquérant une réelle autonomie. Pour en savoir plus, rejoignez Jeunes Deter et trouvez la formation qui est faite pour vous !