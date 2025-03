McDonald's France fidèle au salon de l'agriculture

Pour la vingt-quatrième année consécutive, McDonald’s France était présent au salon de l'agriculture, à Paris. L'enseigne en a profité pour réaffirmer ses engagements auprès des producteurs français.

Du 22 février au 2 mars dernier avait lieu la 61e édition du traditionnel Salon International de l'Agriculture, porte de Versailles, dans le XVe arrondissement de Paris.

Cette année, pas moins de 1 000 exposants ont présenté les produits de leur terroir aux centaines de milliers de visiteurs, qui ont arpenté les allées du parc des expositions, transformé en gigantesque ferme pour l'occasion. Une exploitation géante sur laquelle ont défilé plus de 9 000 animaux, que les organisateurs ont récompensés par 5 000 médailles, réparties dans 20 catégories.

Si, comme il est de coutume, le Salon a rendu hommage à notre terroir, en célébrant « la Fierté Française », il a pour la première fois déroulé le tapis rouge à un pays étranger : le Maroc. Un honneur inédit pour le royaume chérifien qui a pu faire découvrir au public sa culture et sa gastronomie.

L'aventure agricole de McDonald’s France

Comme à son habitude, McDonald’s France ne pouvait pas rater cet événement qui célèbre les agriculteurs du pays. Présent chaque année au salon depuis 2001, l'enseigne met un point d'honneur à afficher son soutien aux producteurs locaux, avec lesquels elle collabore depuis maintenant trois décennies.

Cela fait désormais plus de 35 ans, en effet, que l'enseigne travaille main dans la main avec les agriculteurs français. Un partenariat, basé sur la confiance et la fidélité, que McDonald's France a voulu mettre en lumière cette année sur son stand. En parcourant celui-ci, les visiteurs ont ainsi pu découvrir l'histoire de cette relation commune et durable, entamée à la fin des années 1970.

Si le premier restaurant de l'hexagone a ouvert en 1979, la première contractualisation avec la filière agricole française date, elle, en revanche, de 1988. Depuis lors, McDonald's France et les agriculteurs locaux n'ont eu de cesse de travailler ensemble pour valoriser notre terroir.

Crédit photo : McDonald's France

Une collaboration fructueuse dont voici quelques chiffres clés : 75% des achats de matières premières agricoles sont réalisés en France, pour les filières bœuf, poulet, salade, pommes de terre et blé (bun). Un circuit qui concerne directement plus de 28 000 agriculteurs participant à l'approvisionnement des restaurants implantés en France.

Crédit photo : McDonald's France

Depuis plus de 20 ans, McDonald's France mène, en outre, des actions concrètes dans la transition agroécologique. Consciente de ses responsabilités, l'enseigne a ainsi pris plusieurs engagements significatifs, en ce sens. Il y a d'abord eu l'incorporation des premiers fruits dans les menus Happy Meal en 2003, année qui coïncide avec le lancement d'un socle commun de qualité avec les partenaires agricoles. Par la suite, en 2007, McDonald's France a décidé de bannir les œufs issus de poules élevées en cage, pour ses Egg McMuffins, puis a intégré des produits bio dans les menus enfants, en 2010. Enfin, depuis 2013, les pommes de terre, à l'origine des célèbres frites croustillantes de l'enseigne, sont 100 % françaises.

Crédit photo : McDonald's France

Ces dernières années, McDonald's France a par ailleurs lancé une série de mesures durables et ambitieuses. On peut citer notamment le programme Agriculture Régénérative, qui se traduit par la plantation d'arbres et de haies sur les exploitations céréalières partenaires, ou encore le programme Paturond, destiné à explorer de nouvelles pratiques de pâturage en élevage bovin. Le but étant de renforcer la séquestration du carbone dans les sols.

Cette aventure agricole a été présentée au public sur le stand McDonald's France du salon qui a donc joué la carte de la transparence, tout en proposant des activités ludiques pour petits (fresque de coloriage) et grands (photobooth et quiz). Plusieurs animations divertissantes étaient ainsi prévues pour mettre en lumière cette relation, toujours plus forte, entre l'enseigne et les agriculteurs français.

Des moments de partage et de convivialité pour le plus grand bonheur des visiteurs, qui ont pu apprécier les fruits de cette collaboration, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

Vous l'aurez compris, la présence de McDonald's France au Salon International de l'Agriculture était une évidence, tant l'enseigne s'efforce de valoriser les produits du terroir français, depuis des années. Le stand, l'un des plus grands de l'événement, a tout mis en œuvre pour rendre hommage à nos agriculteurs, en rappelant que rien ne serait possible sans eux.

Ce 61e Salon de l'Agriculture était pour McDonald's France l'occasion d'honorer comme il se doit cette agriculture française.