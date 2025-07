L'agro-alimentaire, un secteur qui conjugue le futur au présent

Immersion dans un secteur ô combien important et qui doit, dès aujourd'hui, affronter les défis de demain : l'agro-alimentaire.

Qu'on le veuille ou non, le monde n'a de cesse d'évoluer.

Les profondes mutations auxquelles nous assistons, depuis plusieurs années maintenant, exigent ainsi de nos sociétés des efforts d'adaptation. S'acclimater aux changements tout en épargnant notre planète, telle est la problématique à laquelle il faudra répondre à l’avenir.

Un enjeu valable pour tous les secteurs, à commencer par l'agro-alimentaire qui doit faire face à de nombreux défis. Comment nourrir 9 milliards d'individus dans un futur proche, tout en privilégiant la transition écologique ? Comment rester compétitif, en préservant nos ressources et sans jamais renier les savoir-faire locaux ? Autant de questions auxquelles doit déjà répondre le secteur alimentaire car aujourd'hui, c'est déjà demain.

Crédit photo : Ocapiat

L'agro-alimentaire, un secteur d'avenir qui a le vent en poupe

L'équation peut paraitre insoluble, mais elle représente, en réalité, un défi excitant auquel chacun veut prendre part. Voilà pourquoi le secteur alimentaire séduit de plus en plus les jeunes générations, qui veulent, à tout prix, jouer un rôle dans le monde de demain.

Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le secteur alimentaire ?

Vous l'ignorez peut-être mais celui-ci désigne tous les secteurs (céréales, viande, lait, vin, fruits et légumes, produits frais, conserves, surgelés…) permettant en bout de chaine au consommateur de se nourrir. Les entreprises du secteur exercent plusieurs activités indispensables, parmi lesquelles on peut citer le conseil aux agriculteurs, la collecte, le stockage de produits agricoles, mais aussi la fabrication et le conditionnement des produits alimentaires et autres boissons, en passant par le commerce et la logistique dédiés.

Des filières nécessaires qui contribuent à nourrir le pays tout en participant à son rayonnement à l'international. Il faut savoir en effet que l'agroalimentaire représente le premier secteur industriel en France (en matière de chiffre d’affaires) ce qui permet notamment à la France de se classer au cinquième rang des plus grandes industries agroalimentaires mondiales. Le secteur emploie par ailleurs près de 461 000 salariés (répartis sur environ 15 000 entreprises) auxquels s'ajoutent les 2,4 millions d’emplois indirects générés par l'écosystème des sous-traitants.

Crédit photo : Ocapiat

Vous l'aurez compris, le secteur agro-alimentaire représente une part significative du marché de l’emploi industriel en France. C'est la raison pour laquelle le secteur a le vent en poupe et attire de plus en plus d'actifs. Ces derniers sont séduits par les perspectives d'évolution et de formation, mais aussi par la promesse d'être embauché quel que soit son niveau de qualification. CAP, BAC, BTS, licence, Master ou diplôme d’ingénieur, il y a de nombreuses opportunités de métiers pour tous les niveaux de diplôme. Et la possibilité d’être formé via des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP), diplômes créés par et pour les branches professionnelles. Partir de rien et exercer un métier qui fera bouger les choses, telle est - entre autres - l'opportunité offerte par le secteur.

Mohammed peut en témoigner. Ce jeune homme de 19 ans, arrivé de Sierra Leone il y a 3 ans, est aujourd'hui en deuxième année de CAP à la Roche sur-Foron (Haute-Savoie). En alternance, il travaille comme Opérateur en Industries Alimentaires au sein d'une entreprise engagée dans les circuits courts de proximité, ainsi que l'alimentation citoyenne éco-responsable. Un emploi qui lui tient à cœur et qu'il nous a présenté lors d'une manche de “À qui est ce job”, présenté par Roman Doduik (vidéo ci-dessous).

Ambitieux et motivé, Mohammed se dit fier d'exercer un métier qui fait sens dans le monde actuel.

Si, comme lui, vous souhaitez intégrer un milieu, qui donne l'opportunité aux jeunes de faire bouger les choses, vous avez peut-être frappé à la bonne porte avec le secteur alimentaire.Intéressés ? Alors n'attendez plus et rejoignez, dès maintenant, Jeunes Deter.