Après ses bougies parfumées à son vagin, Gwyneth Paltrow récidive-t-elle avec des bougies au chocolat ?

L’actrice Gwyneth Paltrow a fait fureur avec ses bougies parfumées à la senteur de son vagin, mais est-elle à l’origine de ces nouvelles bougies au… chocolat ?

Il y a trois ans, le marché de la bougie voyait débarquer une concurrence inattendue en la personne de Gwyneth Paltrow. L’actrice oscarisée lançait sa marque Goop avec un produit qui avait de quoi intriguer tout le monde.

Crédit photo : Goop

En effet, elle commercialise des bougies qui sentent... comme son vagin, à tel point qu’elles sont même nommées ainsi “This Smells Like My Vagina” (“Ça sent comme mon vagin”, ndlr).

Après un succès retentissant, Gwyneth Paltrow compte-t-elle renouveler l’expérience avec un nouveau produit ? C’est ce que semblent penser certains médias américains qui ont mis la main sur un document du bureau United States Patent and Trademark Office, qui n’est autre que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce, une instance chargée d'émettre des brevets et des marques déposées aux États-Unis.

Une fake news !

Selon ce document, la fondatrice de Goop aurait rempli un formulaire pour des produits au chocolat et au bonbon. Et le nom de cette marque déposée serait “This Tastes Like My Vagina” (“Ça a le goût de mon vagin”, ndlr). Forcément, il était alors évident de faire le lien entre cette nouvelle marque et Gwyneth Paltrow !

Crédit photo : Goop

Cependant, selon le média Metro UK, cette information serait purement fausse. En effet, un représentant de l’actrice a confirmé auprès du média britannique que la société Goop ne prévoyait aucunement de lancer un nouveau produit au chocolat cette année.

Alors pourquoi sortir une telle info si elle n’est pas vraie ? Il semblerait qu’il s’agissait ni plus ni moins de spéculations de la part de certains médias, comme The Sun, qui étaient donc bien loin du compte si l’on en croit Metro UK. Entre les fausses et les bonnes infos, il y a vraiment de quoi dérouter l’esprit, comme une odeur de vagin.