DIY : 15 idées pour faire des bougies maison

Vous êtes fan de bougies ? Vous souhaitez en avoir une belle collection ? Ne vous ruinez pas en achats grâce à ces 15 idées pour en faire chez vous.

Les bougies, comme un parfum de bien-être !

Bougie parfumée dans un récipient en verre Credit : A. Greeg

Les bougies. Rien que la mention de ce mot permet d’éveiller les sens et d’inviter à un voyage empli de zen et de parfums agréables. Autrefois, les bougies étaient le seul moyen de s’éclairer. Elles jouaient alors un rôle pratique, celui d’apporter de la lumière en intérieur, là où elles étaient posées. De nos jours, la bougie est un accessoire déco et bien-être. Lumière tamisée, doux parfum, légère chaleur, autant dire que la bougie est à la romance ce que la cire est à l’abeille.

Et en parlant de cire, il faut savoir que les bougies sont, à la base, faites en cire d’abeille. Toutefois, énormément de bougies présentes dans le commerce sont plutôt faites en paraffine. La cire d’abeille est généralement utilisée par les artisans fabriquant eux-mêmes leurs bougies, et ce, de manière non industrialisée.

Si vous entrez dans une boutique de bougieset que vous êtes fan de ces petits objets qui n’attendent plus que vous les allumiez, vous êtes sûr de ressortir de là avec un énorme trou dans votre portefeuille. En effet, leur prix peut parfois atteindre des sommets effarantes. Évitez cela en fabriquant vous-même vos propres bougies, en mode DIY, dans votre salon, un après-midi de dimanche où vous n’avez pas forcément envie de sortir de chez vous et où tout ce que vous souhaitez faire, c’est rester dans votre cocon douillet.

Fabriquer des bougies en DIY est une activité créative, stimulanteet, contrairement aux idées reçues, relativement simple. Parmi les ingrédients principaux, vous avez besoin de cire (animale ou végétale), d’une mèche et d’un récipient. La seule limite à la fabrication de bougies est votre imagination ! Créez des bougies parfumées aux huiles essentielles, aux herbes, colorées, de toutes formes, tout dépend de ce que vous souhaitez. En plus de faire parler l’artiste de la cire et des parfums en vous, il s’agit d’un excellent moyen de vous affranchir du prix des bougies vendues en boutique. Alors, préparez-vous à faire fondre la cire, et devenez le maître incontesté de la bougie homemade.

15 idées pour faire des bougies maison

Des bougies colorées Credit : Sunlight19

Tout d’abord, il faut savoir que la fabrication de bougies ne nécessite pas d’avoir un bac+5 en arts appliqués option déco d’intérieur. Il suffit d’avoir les bons ingrédients et d’un minimum de dextérité.

Voici les étapes à suivre pour la fabrication d’une bougie homemade :

Posez votre récipient sur une surface plane. Le récipient en question peut être de n’importe quelle forme et de n’importe quelle taille;

Suspendez la mèche par-dessus le récipient en la retenant entre deux petites baguettes de bois. Faites en sorte de la garder bien droite et d’en faire reposer le bout au fond du récipient;

Faites fondre la cire. Vous pouvez facilement trouver de la cire d’abeille dans le commerce. Sinon, vous pouvez utiliser de vieilles bougies ou même des bougies premier prix. Cela importe peu, vu que vous les refaçonnerez totalement pour en faire de plus sophistiquées ;

Verser la cire liquide dans le récipient, et à la hauteur désirée. Vous n’êtes pas obligé de remplir le récipient, tout dépend de la taille de bougie que vous souhaitez;

Laissez la cire durcir à température ambiante;

Une fois la cire refroidie, libérez la mèche de ses deux petits bâtonnets et le tour est joué !

Rappelons qu’il s’agit là de la recette pour une bougie basique. Maintenant, twistez la recette avec ces 15 idées originales pour créer de véritables bougies déco, depuis l’intérieur de votre chez-vous.

La petite bougie colorée

Une bougie chauffe-plat Crédit : Kinek00

Nous connaissons tous la petite bougie chauffe-plat. Pour en faire chez vous, munissez-vous d’une assez grande quantité de cire et de mèches. Utilisez de petits récipients pour accueillir la cire.

Pour des bougies colorées, vous avez le choix entre les colorants liquides ou secs. Versez les gouttes ou la poudre de colorant dans la cire fondue et mélangez bien avant de remplir les récipients. Faites attention à la quantité de colorant pour obtenir les couleurs désirées. Plus vous mettez de colorant, plus vos bougies auront de couleur.

La bougie aux huiles essentielles

Une bougie à la lavande Crédit : tashka2000

Les bougies parfumées aux huiles essentielles permettent de profiter de la chaleur et de la lumière de la bougie, ainsi que des vertus desdites huiles essentielles. Et le choix est large : huile de lavande, huile de citron, huile de menthe poivrée, huile d’eucalyptus, huile de ravintsara… Choisissez-la en fonction de vos goûts.

Versez les gouttes d’huile essentielle dans la cire fondue. Attention à ne pas trop en mettre pour que le parfum de l’huile ne soit pas trop prononcé une fois la bougie allumée. Utilisez de préférence une huile essentielle bio.

La bougie aux parfums gourmands

Une bougie à la vanille Crédit : Santje09

Le principe de cette bougie est la même que la précédente, à un détail près : il est ici question de parfums sucrés, plutôt que d’huile essentielle. Extrait de vanille, caramel, voire chamallow, ou même bonbons ! Encore une fois, faites attention au dosage du parfum.

La bougie en pot

Des bougies dans un verre Crédit : Tarzhanova

Rappelons que le choix du récipient dépend de vos envies. Vous pouvez par exemple choisir un mug en verre, un verre shooter, un verre à martini, ou encore une chope à bière. Faites juste gaffe à ne pas trop remplir le récipient. En effet, une fois la bougie allumée, elle risque de déborder si le récipient est rempli à ras bord.

La bougie aux fleurs séchées

Une bougie aux fleurs séchées Crédit : Mariella McNeany

Les parfums floraux sont très agréables pour les bougies. Pour intégrer des fleurs séchées à la bougie, il est conseillé de les ajouter au dernier moment, juste après avoir versé la cire dans le récipient. La taille de ce dernier doit faire au moins 5 cm de diamètre et 5 cm de hauteur pour que les fleurs soient uniformément mélangées à la cire.

La bougie aux agrumes

Une bougie en forme de citron Crédit : anyaivanova

Râpez au préalable des zestes d’agrumes. Orange, citron, pamplemousse, mandarine, nectarine, yuzu… Le choix vous appartient. Contrairement aux extraits et aux huiles essentielles, il est recommandé d’en mettre une quantité assez importante pour que les parfums soient parfaitement diffusés.

La bougie à la forme atypique

Des bougies en forme de cœur Crédit : destillat

Pour ce type de bougie, utilisez un moule, et non un simple récipient. Optez pour un moule en silicone pour glaçons par exemple. Il est également possible d’utiliser un moule pour petits gâteaux. Cela dépend de la forme que vous souhaitez pour vos bougies.

La bougie géante

Des bougies bleu turquoise Crédit : Besjunior

Pour une bougie géante, utilisez un récipient de grande taille, comme un vase ou un pot. Munissez-vous d’une importante quantité de cire pour être sûr d’avoir la bonne taille de bougie. Choisissez également un récipient assez épais. Un récipient trop fin risque de se briser sous l’effet de la chaleur. Si vous n’en avez pas, alors versez la cire petit à petit, en attendant que chaque couche refroidisse, avant de verser la prochaine.

Le set de plusieurs bougies

Des bougies en cire d’abeille Crédit : egal

Pour créer un set de bougies, vous pouvez soit jouer sur la forme, soit jouer sur la taille. Pour un set original, optez pour des bougies de même taille, mais de formes différentes. Dans un style plus classique, mais toujours aussi tendance, optez pour des bougies de même forme, mais de tailles différentes.

La bougie marbrée

Des bougies décoratives Crédit : Sckrepka

La bougie marbrée est un peu plus compliquée à réaliser. Utilisez exclusivement des colorants liquides et choisissez les colorants de couleurs différentes (au moins 3 pour que l’effet marbré soit marqué). Versez une bonne quantité de colorant un peu partout sur la cire fondue, sans mélanger. Ensuite, versez la cire dans le récipient. Enfin, avec un bâtonnet en bois ou un simple cure-dent, faites des spirales dans la cire, encore une fois, sans fortement mélanger, pour créer les filaments de couleurs.

La bougie sculptée

Des bougies sculptées décoratives Crédit : IKvyatkovskaya

Ce type de bougie est réservé aux plus artistiques et requiert une certaine dextérité. Pour faciliter la sculpture de la bougie, choisissez une bougie d’assez grande taille. Faites vos incisions décoratives avec un scalpel, plus précis et plus coupant qu’un cutter ou qu’une simple lame.

La bougie aux épices

Une bougie de Noël Crédit : grafvision

Les épices dégagent également d’agréables odeurs. Clous de girofle, cannelle, anis étoilé, cardamome, vous avez le choix. Il est préférable d’utiliser de la poudre d’épices, plus facile à intégrer dans la cire. Évitez les gros morceaux. Si vous n’aimez pas les poudres, concassez vos épices à la plus petite taille possible.

La bougie aux herbes

Des bougies aux herbes et fleurs séchées Crédit : Tetiana Khalazii

Thym, romarin, laurier, aneth, énormément d’herbes se prêtent à la fabrication de bougies. Tout comme pour les épices, intégrez-les directement à la cire fondue pour activer leur fragrance.

La bougie décorative

Une bougie en forme de cube Crédit : nobtis

Pour une bougie déco tendance, vous pouvez la twister selon votre style. Enrouler le récipient de fibres naturelles, déposer la bougie dans une structure en bois ou en métal pour faire comme un bougeoir, mettre au dernier moment une petite branche d’herbe aromatique, laissez parler votre imagination.

Le coffret cadeau de bougies 100 % homemade

Des bougies blanches Crédit : mesut zengin

Si vous en avez assez de chercher des cadeaux en boutique, pourquoi ne pas offrir un coffret de bougies faites par vous-même ? Tapissez une simple boîte en carton et compartimentez-la. Déposez un type de bougie différent dans chaque compartiment pour un coffret cadeau joliment présenté et varié. Avec ce coffret, vous êtes sûr de faire plaisir !