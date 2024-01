Il découvre que sa fille de 9 ans n'est pas son enfant biologique, sa réaction horrifie la toile

Un homme s’est rendu sur Reddit pour faire part de son mal-être qui le ronge : il a en effet appris que sa fille n’était pas la sienne. Aujourd’hui, il envisage de quitter sa femme et de couper les ponts avec sa famille.

Sur Reddit, un homme de 37 ans a déclenché une vive polémique après avoir révélé qu’il envisageait d’abandonner sa femme et son enfant. La raison ? Il a découvert qu’il n’était pas le père biologique de sa fille.

Selon ses dires, tout a commencé lorsque sa compagne lui a lancé à demi-mot que sa fille de neuf ans «ne lui appartenait peut-être pas» au cours d’une dispute. Face à cette situation, l’auteur du message a effectué un test de paternité.

Crédit Photo : iStock

C’est dans ce contexte que ce dernier s’est rendu compte que sa fille n’était pas la sienne. Cette révélation a complètement détruit le père de famille, qui a confronté son épouse pour obtenir des explications.

Toujours selon ses dires, le véritable père de la fillette a perdu la vie il y a quelques années. Aujourd’hui, l’homme envisage de quitter sa femme et de couper les ponts avec sa famille. Cette décision pourrait laisser sa future ex et l'enfant qu'il croyait être sa fille sans abri.

«Je ne veux pas élever un enfant qui n’est pas le mien (…) Ma femme n’arrête pas de m’appeler pour discuter, mais je me fiche qu'elle soit sans-abri ou non, elle n'aurait pas dû me tromper», a-t-il déclaré.





Crédit Photo : Reddit

Sa réaction horrifie les internautes

Sans réelle surprise, sa publication est rapidement devenue virale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son témoignage a déchaîné les passions dans les commentaires.

Horrifiés par les propos du trentenaire, les utilisateurs de Reddit n’ont pas hésité à pointer du doigt son comportement, comme le démontre cette salve de commentaires :

«Vous n'êtes peut-être pas le père biologique de votre fille, mais pour elle, vous êtes son père», «C'est ce qui me rend triste : Il n'est pas bouleversé, il n'a pas le cœur brisé», «Vous avez élevé cette enfant pendant 10 ans et vous ne voyez pas d'inconvénient à ne plus jamais la revoir ?», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : iStock

Certains internautes ont été déconcertés par le raisonnement de l’homme. Ces derniers rappellent que l’auteur du message est légalement responsable du bien-être de l’enfant de sa femme :

«Je ne sais pas trop où vous en êtes, mais vous pouvez toujours être financièrement responsable d'un enfant né de votre femme pendant que vous étiez mariés».