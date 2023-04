Paniqué, un jeune autiste se perd dans le métro de New York, les internautes volent à son secours

Reddit est l’endroit où les internautes américains cherchent des renseignements auprès des autres utilisateurs en racontant leurs mésaventures. C’est ce qu’a fait un jeune autiste qui s’est perdu dans le métro de New York. L’aide qu’il a reçue a été impressionnante.

Crédit : StockSnap/ Pixabay

Andy, jeune homme autiste de 21 ans, était en séjour à New York, sa ville natale qu’il avait quitté petit, pour rendre visite à son cousin, après la mort de son père. Sur Reddit, Andy demande, un peu paniqué, ce qu’il doit faire tandis qu’il attend son cousin avec qui il avait rendez-vous.

« Mon cousin m'a dit de l'attendre. Je suis autiste et je me sens bizarre d'être sur place dans la rue, je suis allé dans le métro. Est-ce que c'est bon d'attendre dans la station de métro ? Mon cousin n'a pas répondu depuis 20 minutes, donc je ne sais pas quoi faire maintenant », écrit le jeune homme.

« J'avais peur de demander aux gens qui se promenaient alors j'ai demandé au Reddit AskNYC », explique Andy au site UpWorthy. Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que les internautes répondent à Andy, et le guident.

Les internautes à la rescousse d'Andy

Crédit : JESHOOTS-com/ Pixabay

Un internaute lui a répondu : « Je suis autiste et je ressens la même chose ! C'est tout à fait normal d'attendre à la gare. Je le fais tout le temps pour mon ami. Je m'assois avec ma musique préférée et je fais un ou deux puzzles sudoku ou je lis un livre. Quand il fait plus beau, j'aime m'asseoir sur les places pour attendre. Il y en a deux juste à côté de First Ave ».

Andy lui a répondu qu’il s’inquiétait car il n’avait presque plus de batterie et qu’il craignait de manquer un message de son cousin. Là encore, les internautes ont été bienveillants en lui conseillant de rejoindre un restaurant afin de recharger son téléphone.

« Je suis allé dans un restaurant chinois et j'ai acheté du thé. Ça allait parce que j'avais soif de toute façon. J'avais de l'eau dans mon sac à dos, mais le thé est ce que je préfère, et je suis content de pouvoir recharger mes batteries maintenant », s’est réjoui Andy dans un nouveau message.

Les internautes de Reddit ne l’ont pas lâché et lui ont conseillé de retourner attendre dans le métro, si possible près d’un agent, et de lire ou écouter de la musique pour faire passer le temps. Andy s’est tourné vers un comics tout en faisant la conversation avec les Redditors. Sans nouvelle de son cousin, Andy est finalement reparti chez lui sur les conseils des internautes.

Andy raconte qu’il s’est perdu dans le métro mais que des personnes l’ont aidé à retrouver le bon chemin. Une fois rentrée, les internautes ont pris des nouvelles de Andy. Ce dernier leur a répondu : « Je viens juste de rentrer ! J'ai super sommeil. Merci à tous de m'avoir rassuré. Je ne suis pas encore habitué à New York, mais tout le monde est vraiment gentil et donne de très bons conseils !! Merci encore ! », a écrit Andy.

Andy prévoit déjà de retourner prochainement à New York.