Atteint d'une tumeur dite incurable depuis plusieurs années, Lucas, 13 ans, est guéri !

Durant plusieurs années, ce jeune Belge a suivi un essai prometteur à Paris. Si son cas n’est pas unique au monde, son médecin précise que tous les enfants n’ont pas cette chance et que les recherches se poursuivent pour obtenir les mêmes résultats positifs.

À 6 ans, Lucas, est diagnostiqué d’une tumeur au cerveau : le gliome infiltrant du tronc cérébral. « Le taux de survie à deux ans ne dépasse pas les 5 % », explique le médecin du jeune patient, Jacques Grill, chercheur au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, à Villejuif.

Pour les parents et la sœur de Lucas, avec qui il vit non loin de Bruxelles, c’est un terrible choc. « On est abattus, parce qu’on connaît déjà les statistiques à propos de cette maladie... », se rappelle le papa pour nos confrères de Ouest France.

Malgré tout, il reste un espoir pour Lucas. Un essai clinique mis en place par le docteur Grill auprès des enfants atteints de cette tumeur. La famille n’hésite pas et saute sur l’occasion.

Un essai prometteur : « c’était notre seule option »

L’essai Biomède est le plus grand essai international. Comme l’explique le centre Gustave Roussy sur son site, cet essai combine l’évérolimus (un médicament utilisé comme traitement contre certains cancers et tumeurs) et la radiothérapie. « On nous l’a directement proposé. C’était notre seule option, donc on l’a acceptée », confie le papa.

L’essai va durer plusieurs années durant lesquelles les parents de Lucas vont vivre entre Paris et Bruxelles, se relayant à tour de rôle à l'hôpital. Petit à petit, la situation s’améliore. Lucas retourne à l’école et son état va de mieux en mieux. « La tumeur avait diminué avec le traitement. Au fil des IRM, nous l’avons vue disparaître petit à petit », précise encore son papa.

Puis, arrive ce jour de janvier 2024 où le docteur Jacques Grill annonce à Lucas, désormais âgé de 13 ans, qu’il est guéri. C’est le soulagement pour sa famille. Prochaine étape, des vacances bien méritées pour tout le monde.