Belgique : un militaire appelle à l'aide après avoir aperçu une « panthère », la police et les pompiers tombent sur un tout autre animal

En Belgique, les pompiers et la police se sont mobilisés pour tenter de localiser et capturer une panthère. Après deux heures de recherche, ils se sont aperçus que le félin n’était autre qu’un gros chat.

En Belgique, près de la ville de Soignies, les pompiers ont reçu une alerte ce mercredi 24 août, à 7h30 du matin. Un militaire du Shape, le quartier général du Commandement allié Opérations de l’OTAN, a déclaré avoir aperçu une panthère dans un bois.

Crédit photo : Alertez-nous

Pour tenter de localiser et de capturer l’animal, des moyens importants ont été déployés. Des policiers et des pompiers se sont déplacés, et des drones et des caméras thermiques ont été utilisés pour repérer la panthère. Des vétérinaires ont également été appelés en renfort et sont intervenus sur place.

La panthère était… un gros chat

Après deux heures de recherche active, les professionnels ont finalement retrouvé le félin qui était à l’origine de l’alerte. Contrairement à ce qui avait été annoncé, il ne s’agissait pas d’une panthère mais d’un gros chat.

L’animal appartient à la race Maine Coon, ce qui explique pourquoi il a été confondu avec une panthère. En effet, les chats Maine Coon sont réputés pour être très grands, puisqu’ils peuvent mesurer plus d’un mètre et pèsent en moyenne entre 4 et 9 kilos.

Crédit photo : iStock

Plus de peur que de mal pour toute l’équipe qui s’est mobilisée, et le dénouement a beaucoup amusé certains professionnels qui se sont rendus sur les lieux.

« C’était une belle blague. Il valait cependant mieux ça qu’une vraie panthère », s’est amusé un sapeur-pompier présent sur place.